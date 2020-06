Demoran a una persona que tenía perimetral para no acercarse a una mujer Viernes, 05 de junio de 2020 Un hombre fue demorado por no poder justificar su salida a la vía pública durante operativos de prevención en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y resultó tener restricción perimetral para no acercarse a una mujer.



Se trata de un joven de 27 años que transitaba el miércoles alrededor de las 20.40 en inmediaciones de la avenida Centenario y calle Godoy Cruz, cuando el personal policial del Grim IV le solicitó su permiso para circular y, tras ser identificado, se averiguó que tenía prohibición de acercamiento a una mujer ordenado por el Juzgado de Familia N° 3.



El hombre quedó demorado y a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladado a la comisaría Décimo Sexta Urbana, donde se llevan a cabo las diligencias y trámites del caso.