Un concejal neuquino propuso un protocolo para hacer “asados seguros”

Sábado, 06 de junio de 2020

Gustavo Iril, del bloque unipersonal “Compromiso” de Plaza Huincul, elevó la iniciativa para que sea analizada por el Gobierno municipal y también el provincial. Los condiciones que propone





El concejal Gustavo Iril, del bloque unipersonal “Compromiso” de Plaza Huincul, en Neuquén, presentó un protocolo para hacer un “asado seguro” en el marco de la pandemia del coronavirus. En esa dirección, aseguró que “es un listado de buenas prácticas a la hora de una reunión social, que no tiene que ver con acelerar o presionar en ningún sentido”.



Iril elevó la propuesta para que sea analizada por el Gobierno municipal y también por el Poder Ejecutivo de la provincia.



“La presentación del protocolo no tiene que ver con acelerar ni con presionar en ningún sentido porque somos muy respetuosos de quienes tienen la mayor responsabilidad”, dijo el concejal de la ciudad petrolera. Y agregó que “es, simplemente, un listado de buenas prácticas a la hora de una reunión social”.



Asimismo, el concejal aclaró: “Tranquilamente se puede utilizar en reuniones de hasta 10 personas como en un taller literario o en una comida, donde cada uno se lleve su vianda para compartir una alimentación saludable pero con distanciamiento social, lavado de manos y respetando todos los consejos de prevención”.





La propuesta consta de condiciones generales y varios anexos para el cumplimiento de las pautas sanitarias.



Las condiciones generales del proyecto indican que “habrá un/a anfitrión/a responsable del protocolo, quien deberá presentar un listado de comensales con nombre, apellido, domicilio y teléfono de contacto, día, horario y domicilio de la reunión”.



También se explicó que “la duración del evento no podrá superar las 4 horas desde la llegada del primer invitado hasta el egreso del último”. Los días autorizados serán los viernes y sábados, a partir de las 19 y hasta las 24 como plazo límite, y los sábados y domingos, entre las 11 y las 16 .



Asimismo, la iniciativa propone que los comensales deberán ser mayores de 18 años; se designará un cocinero y un ayudante, que puede o no ser el anfitrión; tanto el anfitrión como los invitados lavarán sus manos con jabón antes de manipular alimentos; todos los participantes del evento deberán utilizar cobertor naso bucal y guardar distanciamiento mínimo de 1,5 metros mientras no se encuentren comiendo; y la vajilla será convenientemente lavada y desinfectada previo al evento con soluciones sanitizantes, pudiendo esta ser provista por el anfitrión o, en su defecto, cada invitado podrá disponer de la propia.



La guía del “asado seguro” establece que está “completamente contraindicado” compartir utensilios, vasos o botellas, en tanto el baño del lugar deberá asegurar la posibilidad de lavarse las manos con jabón. También se recomienda no fumar para evitar tocarse la cara y evitar compartir el mate.



Durante la pandemia “deberá controlarse” el consumo de alcohol, dado que el estado de ebriedad se asocia con conductas imprudentes y se recomienda en esta primera etapa que no participen comensales que formen parte del grupo de riesgo.



La compra de los insumos, alimentos y bebidas estará a cargo del anfitrión o anfitriona; que deberá preparar el lugar para asegurar el distanciamiento social, proveer alcohol en gel a los/las participantes de la reunión y solución sanitizante para desinfectar superficies y tendrá que presentar el listado de asistentes a las autoridades a cargo y la correspondiente autorización por el medio que disponga.