El Gobierno proyectó el regreso de las clases para el mes de agosto Sábado, 06 de junio de 2020 El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que los chicos volverán a las aulas luego de las vacaciones de invierno en las provincias donde no hay circulación comunitaria del virus, aunque no descartó que la reapertura también rija para el Área Metropolitana



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, estimó que las clases presenciales podrían reanudarse en agosto, una vez terminadas las vacaciones de invierno y los días más fríos del año. En principio, el gobierno nacional proyectó que los chicos volverán primero a las aulas en las provincias donde no hay circulación comunitaria de coronavirus, sin embargo no descartó que finalmente la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires puedan sumarse a este proceso.



“Según las conversaciones con los actores del sistema y los propios gobernadores, si los números siguen siendo positivos en gran parte del país, estimamos que luego de las vacaciones de invierno, cuando ya estemos pasando el frío más extremo, en el mes de agosto, se va a empezar a proyectar un regreso a una escuela distinta a la que teníamos en marzo”, informó el funcionario en declaraciones El Destape radio.



“¿Están proyectando las mismas fechas para la Ciudad y para el Conurbano?”, le repreguntó el periodista Ari Lijalad. “Tenemos la expectativa de que si en las próximas semanas la realidad de la Ciudad y del Conurbano empieza a parecerse a la del resto del país, poder proyectar también el regreso en agosto aunque no tenemos la misma claridad que se tiene en otras provincias, donde la fecha de agosto es muy concreta", puntualizó Trotta.





El ministro planteó que la Ciudad de Buenos Aires tiene características que hacen más complejo el retorno, tanto por la cantidad de personas como por la extensión del territorio. Uno de los aspectos que resaltó fue el transporte. "Tenemos que tener mucha atención para que no se sature, por eso hay que ser cuidadosos; si nosotros pretendemos volver a la escuela como era en marzo, eso implica movilizar 15 millones de personas todos los días", graficó.



Las clases en la nueva normalidad incluirán pautas de distanciamiento social en aulas y espacios comunes, ingreso escalonado para no aglomerar personas en calles y transportes, y otras cuestiones que comenzarán a definirse en las próximas semanas, precisó el integrante del gabinete de Alberto Fernández.



Según explicó, en los últimos días se realizaron reuniones donde hubo pasos importantes para el desarrollo de los protocolos tanto para la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como para los universidades. “Buscamos disminuir la posibilidad de contagio y hay algunos componentes centrales: distanciamiento social, protocolos frente a casos positivos y la construcción de consenso con todos los actores del sistema pare regresar a las aulas”, informó.



Las escuelas rurales podrían retomar el ciclo lectivo antes de agosto en virtud de propuestas planteadas por los gobernadores de Jujuy, San Juan y Catamarca. “Tiene que haber un consenso de todos los actores del sistema educativo, sin apurarnos, porque la decisión del Presidente es ser muy cuidadosos en cada medida para garantizar la salud de toda la comunidad”, evaluó Trotta.



El gobierno nacional anunció anoche el final del inicio del aislamiento obligatorio en el 85% de la Argentina, donde comenzará a regir el “distanciamiento obligatorio”. Capital Federal, Gran Buenos Aires y parte de Chaco son algunas de las regiones que continuarán en cuarentena porque allí se registra circulación comunitaria de coronavirus.