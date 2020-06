Murió una mujer y ya son 60 los muertos por Coronavirus en Chaco

Viernes, 05 de junio de 2020

Autoridades sanitarias confirmaron que este jueves murió por covid-19 una mujer de 54 años, por lo que ya son 60 las personas fallecidas por coronavirus en el Chaco desde que comenzó la pandemia.







La mujer permanecía internada en la Unidad Especial de Covid-19 y de acuerdo a fuentes sanitarias "prestaba servicios en el área de Estadísticas, pero no estaba en funciones".



Siempre de acuerdo a las fuentes médicas, la paciente presentaba patologías que la ubicaban dentro de los factores de riesgo y como no estaba trabajando se especula que pudo haber contraído el virus en otro lugar, que no es el hospital Perrando.