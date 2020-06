Nació Abril, la hija de Barby Silenzi y El Polaco

Miércoles, 03 de junio de 2020

La pequeña nació a través de una cesárea programada y está en perfecto estado de salud.





Junio llegó con la noticia más feliz para Barby Silenzi y El Polaco. Hoy llegó Abril, la primera hija de ambos, a través de una cesárea programada. El cantante confirmó la noticia con un mensaje en su cuenta de Instagram. "Hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría", escribió.



La modelo y el cumbiero sumaron una niña más a su familia ensamblada donde lideran las mujeres; él tiene a Sol y Alma (de Karina La Princesita y Valeria Aquino) y ella a Elena (de Francisco Delgado).



Barby se despidió del embarazo esta mañana; las chicas le hicieron dibujos en la panza y todas juntas posaron por última vez como una familia de cinco (con El Polaco detrás de cámara).



Los flamantes papás aprovecharon su popularidad en redes para conseguir canjes de todo tipo para la bebé en camino. Desde el camisón del hospital hasta el cartelito de bienvenida de la habitación, Barby logró aprovisionarse para Abril sin gastar una fortuna.



Esto les valió muchas críticas en las redes, donde algunos seguidores les preguntaron por qué no gastaban algo de su bolsillo. "¡Qué ratas son los famosos!", criticó una chica. Otra completó: "¿Nada van a pagar?".





Sin embargo, vale tener en cuenta que no es el mejor momento para El Polaco en el plano económico: la pandemia lo obligó a cancelar sus shows y hace dos meses que no se sube a un escenario, donde cada fin de semana facturaba miles de pesos con sus éxitos.