Gallardo le contó sus vivencias y aconsejó a los juveniles de River

Miércoles, 03 de junio de 2020

El director técnico del primer equipo del club “millonario” dialogó durante más de dos horas con 160 jugadores de divisiones inferiores y sus respectivos entrenadores





Así presentó la charla que mantuvo Marcelo Gallardo por Zoom con las futuras promesas de la cantera millonaria la cuenta oficial de Twitter de River. La palabra “profesor” para describir al Muñeco no parece al azar, es que de la cabeza del director técnico del primer equipo salen los mandamientos a cumplir para las divisiones inferiores.



Desde hace varios años que el entrenador tomó un rol preponderante en la reestructuración de las juveniles de la institución de Núñez. Antes de la pandemia, el DT solía juntarse con sus pares de inferiores para bajar una línea de trabajo y hacer respetar “los mandamientos”.



Ayer por la tarde, Gallardo compartió más de dos horas de una charla virtual con aproximadamente 160 jugadores de inferiores de River (desde novena hasta Reserva) y sus respectivos entrenadores. El epicentro de esta reunión estuvo en sus aprendizajes (desde sus inicios en el club hasta su presente como entrenador), su experiencia de vida durante su carrera como profesional (el Muñeco jugó en Mónaco, PSG, DC United y Nacional de Uruguay en el exterior) y, por supuesto, de fútbol.



Uno de los focos de Gallardo estuvo puesto en el esfuerzo, que den todo para aprovechar esta oportunidad y así alcanzar sus sueños de triunfar en el fútbol. El director técnico soltó una frase que utiliza mucho puertas adentro con sus dirigidos: “No se conformen, siempre vayan por más”.



No obstante, también habló de la ansiedad que genera subir a entrenar con el primer equipo y cómo tratar de manejar las frustraciones.



Este tipo de reuniones no son las primeras de este estilo que propone River para sus inferiores durante este periodo de cuarentena que vive el país producto de la pandemia del coronavirus. Desde hace varias semanas que lanzó “Volver a los orígenes”, un ciclo de charlas en las que distintos cracks surgidos de la cantera millonaria le pasan sus vivencias y conocimientos a los más chicos.



Algunos de los invitados fueron Martín Demichelis, Diego Buonanotte, Javier Mascherano, Radamel Falcao García, Mateo Musacchio, Javier Saviola, Pablo Aimar, Erik Lamela, Matías Kranevitter, Roberto Pereyra, Marcelo Barovero, Eder Álvarez Balanta, Germán Pezzella, Andrés D’Alessandro y Fernando Cavenaghi.