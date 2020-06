Quinteros dijo que “lo lógico sería dar por finalizada la temporada”

Miércoles, 03 de junio de 2020

El capitán de Regatas Corrientes dio su opinión sobre la continuidad de la Liga Nacional. “Creo que la mayoría queremos que esto tenga una finalización”, señaló el escolta, quien manifestó su intención de seguir jugando y poder retirarse en el equipo del parque Mitre.





Mientras se aguardan precisiones de la Asociación de Clubes (AdC) acerca del torneo de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), el capitán de Regatas Corrientes consideró que “lo lógico sería dar por finalizada la temporada”.



En declaraciones realizadas ayer, el colonense señaló que existen dos enfoques opuestos con relación a la vuelta de la competencia.



“Si te ponés del lado de los dirigentes, es algo lógico poder terminar lo que se empezó, y si te ponés del lado de los jugadores, creo que la mayoría queremos que esto tenga una finalización”, manifestó.



Señaló entre los fundamentos de su postura “los riesgos que se van a correr. Hay que tomar el protocolo, que no significa que no vaya a haber contagios, porque hasta que no haya una vacuna va a ser difícil que lo saquemos”, argumentó en relación al virus.



“El jugador va a estar con esa preocupación, y en lo que menos va a estar enfocado va a ser en la competencia sino en si se están tomando los recaudos necesarios, si no hay posibilidades de contagio, qué hizo tal o cual jugador, de dónde viene… muchas preguntas que todo el mundo se hace. Desde mi punto de vista, lo lógico sería dar por finalizado y ya empezar a prepararse para la temporada siguiente”, agregó.



Sin embargo, la AdC tomó la decisión de finalizar en el rectángulo de juego la temporada de la LNB, la cual fue apoyada por los representantes de los clubes. Resta conocer cuándo y cómo se jugará la última parte del certamen, siendo la posibilidad más firme que el torneo se defina entre los ocho mejores equipos al momento de la paralización del certamen debido a la pandemia del coronavirus.



Quinteros dijo al respecto que los jugadores se enteran de las noticias por los medios de comunicación. “Estamos a la espera de alguna información concreta (…) sabemos que la idea es continuarla, que se están viendo las posibilidades de que se reinicie esta temporada, lo que no se sabe es la fecha, pero son especulaciones. No solo depende de la AdC, sino de las medidas que tome el Gobierno”, afirmó.



La semana pasada trascendió que esta ciudad es una de las posibilidades más firmes que se barajan para albergar a la definición del campeonato.



“Sería algo lindo para nosotros, para la ciudad, más allá que hay que ver si es factible o no, entendiendo la situación económica que está atravesando no solo Corrientes sino el país. Entiendo que hay otras prioridades, pero si se da, sería algo muy lindo. Vamos a estar en casa, no nos vamos a tener que mover; obviamente va a ser sin público, sin que la gente nos pueda apoyar, pero para Corrientes es una linda oportunidad”, opinó.



Acerca de la cuarentena extendida, que ya sobrepasó los 70 días en el país, el escolta confió que “nunca, en toda mi carrera profesional, pasé tanto tiempo sin hacer actividad. Si bien descansamos en el receso, muchos hacemos actividad física para mantenernos. En este caso pasamos mucho tiempo sin siquiera salir a la calle”.



El basquetbolista, de 41 años, piensa en continuar jugando, cuando lo permitan las circunstancias, y acerca de su futuro indicó que “no lo tengo muy en claro, muy decidido”, aunque adelantó: “No voy a seguir ligado al básquet; si lo hago va a ser igual o peor que como jugador, con las responsabilidades y los compromisos, así que no. Tengo en claro que voy a continuar una temporada más y voy a tomarme un descanso y allí aprovechar para hacer la cantidad de cosas que tuve que dejar de lado”.



Claro que pensando en su continuidad, aparece la opción de seguir en el club del parque Mitre, algo que al escolta no le disgusta para nada. “En su momento me habían manifestado que si se daban las posibilidades podría terminar acá, que para mí sería algo muy lindo, pero tampoco depende de ellos sino también del entrenador que esté de turno y si requiere de mis servicios o no. Llegado el momento se hablará, así que veremos. Obviamente que para mí sería algo muy lindo el poder terminar mi carrera en Regatas”, concluyó Quinteros.