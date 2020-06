Valdés no desestimó volver a la fase 1 si no se mantienen los resguardos necesarios Miércoles, 03 de junio de 2020 El mandatario provincial pidió a la población un mayor cuidado para que no se tenga que regresar a una etapa de endurecimiento de la cuarentena. También reiteró que preocupa el tema de las fronteras.



El gobernador Gustavo Valdés reiteró el pedido de mantener los resguardos necesarios para no volver a la fase 1, pese a que gran parte de Corrientes está en la 5. También dijo que preocupan las fronteras, y anunció que analizan la posibilidad de habilitar el turismo en zonas blancas.



“A pesar de tener esta libertad, tenemos que permanecer en nuestras casas lo máximo posible. Hay que tener mucho cuidado”, dijo ayer el mandatario. La Provincia ingresó a fase 5, sin embargo, aún hay posibilidades de que las medidas se retrotraigan en caso de que la población no mantenga el resguardo suficiente. En ese sentido cabe mencionar escenarios como Mocoretá, donde se debió retornar a la primera fase dado el aumento de personas que dieron positivo en testeos de covid-19.



“Estamos atentos, seguimos fortaleciendo el sistema de salud. Esto es prevención y esperamos que salga una vacuna”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial. El objetivo de dicho regreso a fase 1, en caso de efectivizarse, está relacionado básicamente con no perder el nexo epidemiológico, es decir, conocer la “trazabilidad” de los contagios.



Valdés no descartó la posibilidad de regresar a la fase 1 si continúan creciendo los números de contagios. “Por eso les pido tener muchísimo cuidado, no tomarse a la chacota esto, porque una vez que se dispara, se dispara. El miedo paraliza y tenés muertos y un tremendo daño económico”, enfatizó el mandatario provincial.



“Algunos piensan que es exagerado, que las medidas no sirven. Esto es complicado y tener una actitud responsable evita que se propague la pandemia”, dijo Valdés. En este sentido, el Gobernador explicó que, actualmente, una de las mayores preocupaciones del Gobierno provincial son las zonas de frontera y accesos a la provincia.



Por ejemplo, en Paso de los Libres ingresan aproximadamente mil camiones por día desde Brasil, país que actualmente es uno de los epicentros de contagio de coronavirus, con la mayor cantidad de muertes por la enfermedad en América, luego de Estados Unidos, según reportes de la Universidad John Hopkins. Para contrarrestar la propagación del virus a través de esta vía de comunicación terrestre, la Provincia avanzó con postas seguras y estableciendo un protocolo para el transporte de carga internacional.



“Muchos de esos camioneros tienen contacto con gente que trabaja en la frontera e ingresan a Paso de los Libres y Santo Tomé”, expresó el titular del Ejecutivo provincial. Días atrás, el Gobernador anunció controles estrictos de circulación en los ingresos a la provincia, especialmente en la zona de San Carlos por la Ruta 14, en San Borjita en la Ruta 12, en la Ruta 71 de Colonia Liebig hasta Apóstoles y en el sur, en Mocoretá, sobre Ruta 14, y en Pueblo Libertador, en jurisdicción de la Ruta 12. También en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, en el cruce hacia Chaco, en la ciudad de Corrientes.



Valdés, asimismo, dijo que analizan habilitar el turismo en las llamadas zonas blancas, es decir, donde se detectaron casos activos de covid-19. “Es una fuente de ingreso muy grande en Corrientes y hoy está sufriendo mucho. Estudiamos la posibilidad de hacer turismo interno, de zona blanca a blanca, por ejemplo, de Mercedes a los Esteros”, explicó el Gobernador.



Cabe señalar que días atrás avanzó un proyecto de declaración de emergencia en el sector. Esto a los fines de fijar exenciones impositivas por parte de la Dirección Provincial de Rentas para los emprendimientos privados que realizan actividades directamente vinculadas, como servicios de alojamiento y de recreación (excursiones).



Sobre la situación de las personas privadas de la libertad, Valdés señaló: “Se priva de la libertad, pero tiene derecho a la salud, a la educación. Este detenido está mejor. Le aplicaron sangre de pacientes convalecientes anteriores que le generan anticuerpos y se logra recuperar; está estable”.



Los casos de covid-19 aumentaron significativamente en la Unidad Penal 1. Para la atención de internos, el lunes se inauguró un hospital en San Cayetano, donde serán alojados los que tengan la enfermedad.