El insólito cambio de nombre a una localidad que se volvió viral Martes, 02 de junio de 2020 La localidad de Mocoretá no solamente fue tema de conversación a nivel provincial y nacional por la presencia de casos de coronavirus y una gran cantidad de personas aisladas, considerando que se trata de una pequeña población de la Ciudad.

Por ignorancia (esperemos que sea por eso), en la señal Crónica TV la nombraron como “Mamboretá” en una entrevista por videollamada que mantuvieron con el Gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y los usuarios de las redes sociales no se lo perdonaron.



¿Mocoretá o Mamboretá? El insólito videograph de Crónica TV se hizo viral en la noche de este lunes, cuando los usuarios de redes sociales no le dejaron escapar el error al canal, que se caracteriza por sus titulares y desopilantes placas rojas.



El acceso a la localidad de Mocoretá.



Cabe recordar que el vocablo Mocoretá, que da nombre a la localidad del sur correntino, tiene varios significados posibles. Uno de ellos es a palabra guaraní “Mocoretá” que alude al pueblo donde el río hace la vuelta, también a “mocoi” dos y “retá” tierra, es decir dos tierras. Otro de los significados es “mocoviretá” que hace referencia a tierra de mocovíes.



Más allá de esto, la localidad nacida el 20 de abril de 1875 es denominada “La Perla del Sur” y representa el portal de acceso sureste de la provincia de Corrientes. Está rodeada por los Ríos Mocoretá y Uruguay y se accede a ella por la Ruta Nacional Nº 14. Encontrándose a 550 Km. de la ciudad de Buenos Aires, y a 420 Km. de la Capital Provincial.



Mamboretá.



Por otro lado, Mamboretá es un insecto de cuerpo muy largo y estrecho de hasta 9 centímetros de longitud, de color verde o amarillento, con las patas delanteras largas y robustas, provistas de fuertes espolones y espinas entre los cuales quedan atrapados los insectos de que se alimenta. Al igual que la mantis religiosa, cuando está en reposo une las patas delanteras en una actitud que recuerda a una figura orante; la hembra suele devorar al macho tras la cópula.



En definitiva, Mocoretá es el nombre de la localidad del sureste correntino, mientras que mamboretá es un insecto. Googlear es gratis.