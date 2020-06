Aerolíneas suspende a 8 mil trabajadores por dos meses

Lunes, 01 de junio de 2020

La empresa aérea de bandera nacional negocia cuánto será el recorte salarial para el personal suspendido. Ya postergó pagos a proveedores y negocia con bancos.



Aerolíneas Argentinas comunicará este lunes la suspensión de entre 7.000 y 8.000 de sus empleados, quienes en total son poco más de 12.000. La medida regirá durante junio y julio, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita la suspensión temporaria, con un recorte en el salario de bolsillo y, sobre todo, sin tener que pagar durante el período de vigencia las cargas sociales, que equivalen a casi un salario de bolsillo adicional.

“Ante el cese prácticamente total de las actividades desde hace más de dos meses, hemos tomado la decisión de entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario”. Es parte de lo que se está empezando a comunicar puertas adentro de la compañía.

En cuanto a los salarios, fuentes de Aerolíneas señalaron que no habrá un recorte formal de los salarios, sino que formará parte de un acuerdo con los seis gremios aeronáuticos y que el mismo deberá ser homologado ante el Ministerio de Trabajo.

“Van a cobrar un salario de bolsillo mucho mejor al que se suele negociar, que es del 75%. Es un tema que se está discutiendo, pero los empleados suspendidos van a terminar cobrando una suma no remunerativa mejor al 75% que en su momento pactaron la Unión Industrial y la CGT”, dijeron voceros de la línea aérea estatal.

El sábado, el titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, había dicho que la empresa estaba lista para volver a volar “en un par de meses”, pero dentro de Aerolíneas aseguran que la decisión depende de lo que digan “las autoridades de Salud”.

“La empresa convocará a una mesa de trabajo a los representantes de las seis asociaciones sindicales que nuclean al personal de la compañía, a los fines de alcanzar un acuerdo que permita atravesar esta difícil situación, adecuando el funcionamiento de la organización al escenario actual y preservando, en la medida de las posibilidades, los intereses de los trabajadores y trabajadoras”, será parte de la comunicación.

Los gremios en cuestión son cinco que están agrupados bajo el paraguas de Sindicatos Aeronáuticos Unidos: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (pilotos de Aerolíneas), la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (pilotos de Austral), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (técnicos), la Unión de Personal Superior (jerárquicos) y la Asociación de Personal Aeronáutico (administrativos, maleteros y personal de tierra en general). El sexto gremio, que negoció por separado, es la Asociación de Aeronavegantes, que agrupa a los tripulantes de cabina.

Según pudo saber Clarín, no serán suspendidos aquellos empleados que están trabajando (vuelos especiales, home office, etc.), así como quienes integran grupos de riesgo y ya habían sido dados de licencia antes de la cuarentena.