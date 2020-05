Falcioni no sigue como DT de Banfield Domingo, 31 de mayo de 2020 Julio César Falcioni le comunicó ayer al plantel de Banfield que no seguirá en la dirección técnica, luego de cumplirse el último entrenamiento a distancia por la pandemia de coronavirus, antes de ingresar en las vacaciones previstas a comienzos de temporada.



Falcioni, de 63 años, continuaría ligado al club en la función de manager, algo que había sido conversado con la dirigencia al momento de renovar el contrato que vence hoy.

El plazo para asumir el cargo futuro está relacionado con la evolución de la pandemia de coronavirus, debido a que el ahora ex entrenador integra el grupo de riesgo por edad y por una enfermedad preexistente en sus pulmones.

Todo el cuerpo técnico del "Emperador" continuará en la institución y su principal colaborador, Javier Sanguinetti, es quien tiene mayores chances de sucederlo en el cargo, informaron a Télam fuentes del "Taladro".