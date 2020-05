Presentaron sistemas de desinfección creados por emprendedores correntinos

Sábado, 30 de mayo de 2020

En un acto encabezado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, se llevó adelante este viernes la presentación de distintos productos, denominada Soluciones para COVID19 con el Sello Hecho en Corrientes. A través de la misma, se exhibió un limpia manos automático y un sistema de desinfección por radiación UV para ambulancias, aviones y salas.



Ante la actual situación sanitaria continúan surgiendo distintos proyectos de emprendedores locales para afrontar la misma; y en este caso, se han evaluado nuevos diseños que hoy se presentaron en sociedad, los cuales ya están disponibles para ser adquiridos por el estado provincial y todos aquellos interesados que lo requieran.





En este marco, se llevó a cabo este mediodía el lanzamiento de los mismos, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, donde el titular de la flamante cartera provincial estuvo acompañado por su par de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y los empresarios Gustavo Benítez, de la firma JCB Empresa (limpia manos), y Jerónimo Paduán, de Ingeniería Biomédica Integral (sistema de desinfección por rayos UV).



Los productos presentados



Los sistemas: inteligente de desinfección por UV, y de alto nivel de áreas por radiación UVC “nos posibilitarán dejar en condiciones las ambulancias o aviones sanitarios en solo 15 minutos, luego de haber trasladado a un paciente con Covid-19”, expresó el ministro Macció, a la vez que añadió que “también los vamos a usar en salas de enfermería y quirófanos para esterilizar esos ambientes”.



Por otra parte, el Limpia manos automático presentado, posibilitará la higiene inmediata a través de un sensor infrarrojo que detecta a las extremidades, y pulveriza el correspondiente desinfectante. De especial uso para atención al público en comercios o instituciones.





Con el sello correntino



El ministro Orlando Macció, ponderó los productos “hechos por empresas correntinas por ingenieros y diseñadores, en su gran mayoría recibidos en nuestra Universidad Nacional del Nordeste y por operarios locales, todos con un gran sello de calidad” y enfatizó que es fruto de la articulación público privado, “trabajando codo a codo con el mundo empresarial de Corrientes”.



Para Macció, la Provincia puede y tiene con qué y en ese rumbo, expresó que la etiqueta Hecho en Corrientes tiene que ser un valor agregado y la idea es que “no solo el estado adquiera estos productos sino que comerciantes y empresas del medio acompañen este esfuerzo”.





Y puso como ejemplo del trabajo hecho por correntinos, a las lámparas colocadas en las ambulancias que trasladan a pacientes afectados por el Covid-19 o bien sean casos sospechosos, que con ese dispositivo, luego de 15 minutos que el paciente baja a su lugar de internación, estará nuevamente en condiciones de ser utilizada, estando así programado desde el punto de vista tecnológico y también para utilizar en los cambios de turnos del personal, que van a ingresar en las mejores condiciones sanitarias.



La provincia, en Fase 5



Al referirse a la pandemia del Coronavirus, Macció destacó que Corrientes haya sido la primera provincia del país que ha ingresado en la fase 5, señalando que eso se logró gracias a que la Provincia tomó decisiones esenciales. “El gobernador Gustavo Valdés se puso al hombro de esta tarea y convocó a todo el gabinete y a los equipos de salud y al Comité de Crisis. Todo se hizo como debía ser en tiempo y forma y con el aporte del sector privado como lo hicimos con los respiradores de transición que ya están instalados en el Hospital de Campaña, Hogar Escuela”, declaró Macció.



El funcionario puso de manifiesto el esfuerzo del pueblo correntino, de toda la gente, que comprendió la complejidad de la emergencia sanitaria, que se cuidó y cuidó a los demás y dijo: “Hemos ganado batallas, pero no la guerra. El virus está y sabemos que a pocos kilómetros, en la vecina orilla los hermanos chaqueños están con muchos problemas”.



“No hay que bajar los brazos, debemos seguir con todas las medidas sanitarias de rigor para no tener que retroceder”, cerró Macció.



Ministro Cardozo



El ministro Ricardo Cardozo, felicitó en primer lugar al ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de Orlando Macció, que desde el primer momento le imprimió una dinámica notable a la nueva cartera y también a los emprendedores que hacen su aporte en este momento delicado para la Provincia.



“Ante esta emergencia, no solo afloró la solidaridad de los correntinos, sino sus potencialidades para crear productos de excelente calidad”, aseveró Cardozo, entendiendo que la pandemia “nos ha enseñado a tomar nuevas estrategias en la salud pública y también a nivel gobierno”.



Al referirse los dispositivos fabricados por correntinos, como herramientas valiosas ante la contingencia actual, explicó que los mismos sirven para para combatir no solo al Coronavirus, sino también a bacterias y microorganismos en general. “Estos productos, verificados y controlados, reúnen los niveles de calidad de sepsia y antisepsia para su utilización terapeútica”, puntualizó.



Seguidamente, el ministro enumeró la fuerte inversión en salud pública que hace la gestión del gobernador Gustavo Valdés, siendo emblema la puesta en funcionamiento del Hospital de Campaña Hogar Escuela, a lo que se agregará en breve con su inauguración un hospital exclusivo para internos afectados por Covid-19 en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, con toda la tecnología al servicios de los correntinos.