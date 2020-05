Barcelona planea esperar hasta julio para comprar a Martínez Viernes, 29 de mayo de 2020 Barcelona le comprará al argentino Lautaro Martínez al Inter de Italia a más tardar a fines de julio, cuando la cláusula del delantero no tenga más vigencia y así el club catalán no deberá abonar los 111 millones de euros que establece la cotización, señaló hoy la prensa española.



Las declaraciones efectuadas hace 24 horas por Piero Ausilio, director deportivo del club italiano, sobre que Martínez "no está en venta" y que sólo saldría tras el pago de los 111 millones de euros son interpretadas por Barcelona como un llamado a otros clubes para que hagan ofertas.



Barcelona tiene un acuerdo con el ex delantero de Racing para las próximas cinco temporadas, pero si el Inter se empeña en aplicar la cláusula, que dejará de tener valor luego de las dos primeras semanas de julio, terminará perdiendo dinero, explicó el periódico Mundo Deportivo.



Barcelona dejará pasar las dos primeras semanas de julio y tendrá a Martínez sin cláusula y a precio de mercado, así ofrecerá menos que los 111 millones de euros y hasta podría incluir a un jugador como parte de pago, indicó Mundo Deportivo.