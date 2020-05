Lammens reconoció que la vuelta del fútbol en Argentina “parece lejana” Viernes, 29 de mayo de 2020 El ministro de Turismo y Deportes sostuvo que “no es una locura que los equipos de Capital Federal jueguen en otras provincias”, aunque señaló que el retorno de la actividad en el país no tiene una fecha concreta. “Venimos analizando un protocolo para el regreso a las prácticas”, aseguró el ex presidente de San Lorenzo.



El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró ayer que la vuelta del fútbol argentino “parece lejana” por la pandemia de coronavirus, aunque aguardarán los protocolos sanitarios que están trabajando con el Ministerio de Salud para obtener mayores certezas.



“La vuelta al fútbol, hoy por hoy, parece lejana en el país pero venimos hablando con el Ministro de Salud para establecer los protocolos para que las actividades se vuelvan a practicar”, comentó el ex presidente de San Lorenzo con El Destape Radio.



El fútbol argentino se suspendió a mediados de marzo, luego dio por finalizada la Copa de la Superliga Argentina y dejó sin efecto los descensos pero la Asociación del Fútbol Argentino reservó el derecho de que los ascensos de todas las categorías se resuelvan “en la cancha”.

“El básquetbol en España arrancará con dos zonas y con partidos en distintas ciudades. El Estado no tiene facultad para decidir si eso puede pasar en el fútbol argentino”.



Además, Lammens aseguró: “En los últimos 15 días, la situación en el Amba, compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no ha avanzado, es más hasta parece que ha retrocedido”.

No obstante, el dirigente dijo que “no es una locura que los equipos de Capital Federal jueguen en otras provincias, pero eso no es una facultad del Estado Nacional, es de AFA”, manifestó.



“Volver ahora a las prácticas es impensado”



El técnico de Arsenal, de Sarandí, Sergio Rondina, alegó ayer que “volver ahora a las prácticas de campo es algo impensado” en relación con que se debe continuar protegiendo “la salud de todos” cuando se “está llegando al pico de la pandemia” de coronavirus.



“Volver ahora a las prácticas de campo es algo impensado. No es momento cuando los contagios en la población están llegando al pico de la pandemia y se debe proteger a los jugadores, cuerpo técnico, personal de utileria y auxiliares”, recalcó Rondina.



“Algunos procuran hacerlo con protocolos sanitarios, pero arriesgarse cuando aún no se sabe cuándo volverá la competencia no tiene sentido. Mis jugadores están bien desde lo anímico, algunos pudieron viajar a sus lugares de origen para estar con sus familiares y siguen con los ejercicios individuales, que todas las tardes controlamos vía Zoom”, expuso el DT.