Valdés coordinó y verificó protocolos sanitarios en Paso de Libres

Viernes, 29 de mayo de 2020

El gobernador Gustavo Valdés visitó la ciudad de Paso de los Libres, calificándola como "punto clave de la provincia para seguir protegiendo la salud de todos los correntinos".



Es así que estuvo verificando y coordinando protocolos sanitarios junto a responsables locales y el Comité de Crisis para el Coronavirus en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) por donde pasan cientos de camiones diarios del Brasil. También cumplió similar visita al hospital regional "San José" de la localidad para garantizar su capacidad de atención de Covid-19 y culminó la jornada planificando obras con el intendente local, Martín Ascúa, quien acompañó al Mandatario provincial durante toda su agenda oficial en la comuna fronteriza.



Tras su paso por Monte Caseros, Valdés llegó este jueves a Paso de los Libres en horas de la tarde. Primeramente visitó el COTECAR, donde "estamos reforzando los protocolos sanitarios en el predio y extremando los cuidados en este punto clave de la provincia para seguir protegiendo la salud de todos los correntinos", según informó el Gobernador desde Twitter.



Allí lo acompañaron además de Ascúa, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich y de Desarrollo Social, Adán Gaya; miembros del Comité de Crisis Provincial para el Coronavirus; funcionarios y legisladores municipales, el jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, autoridades de Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, AFIP y Migraciones, además de otros funcionarios provinciales.



Durante la recorrida, Valdés mantuvo diálogo con referentes del grupo "Camioneros Unidos" sobre la aplicación del protocolo sanitario para el COTECAR.



Luego, Valdés y las autoridades se trasladaron hasta el hospital regional "San José", donde fueron recibidos por su director, Jorge Daniel Ferreira Dame. Entre los miembros del Comité de Crisis, estuvieron los coordinadores Jorge Ojeda y Claudia Campias y el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez.



Tras recorrer el nosocomio y verificar su preparación ante el Coronavirus, Valdés culminó la jornada con Ascúa y Polich en la zona céntrica de la ciudad, observando un proyecto de entubado de un arroyo que atraviesa la calle Yatay en su intersección con Coronel Reguera.



Al concluir la jornada, Valdés accedió a dialogar con la prensa y señaló que en la visita al COTECAR, estuvo junto a otros responsables "analizando todo lo que es el circuito de camiones y los protocolos sanitarios con el Comité de Crisis". Luego indicó que se trasladó al hospital regional de “San José”, donde "estuvimos viendo el circuito Covid-19, cómo estamos y qué necesitan, cuál es el protocolo que aplican y repasamos lo que es salud pública en distintos lugares de la provincia".



El Mandatario reconoció que la situación de la pandemia es "complicada" para Paso de los Libres, porque "limita con Brasil, que tiene muchos casos y un gran movimiento de camiones" que ingresan a Corrientes por este paso fronterizo.



Ante esto, Valdés aseguró que "estamos trabajando intensamente, reforzando todo lo que es frontera, pero conforme a lo que permite la fase 5, como lo habíamos descripto".



En tanto, sobre lo que observó en el COTECAR reconoció la necesidad de "seguir mejorando", entendiendo que "lo fundamental de esto es que tengamos distanciamiento social, el uso del barbijo e higiene de manos".



Y agregó que "por supuesto que tenemos que generar infraestructura en el COTECAR, porque "hace muchos años no tiene inversión", dado que "fracasaron varias limitaciones públicas para agrandar todo ese sistema de camiones para el ingreso entre Argentina y Brasil".



"En realidad, tenemos que solicitar que eso se mejore", sostuvo luego, planteando la necesidad de inversiones, ya sea desde el Estado o mediante tercerización.



Protocolo para camiones



Cabe recordar que desde el 5 de mayo, la Provincia estableció un protocolo y bases estratégicas para la circulación de camiones, una medida que apunta a que los conductores tengan lugares donde puedan pasar la noche y que se cumpla con los controles sanitarios vigentes. Así es que son nueve los paradores en todo el territorio correntino.



Los mismos se encuentran en Capital (una en la zona norte y otro en la sur), Saladas, Esquina, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé e Ituzaingó.



El protocolo establece que al ingreso a la provincia se le entregará a cada uno de los camioneros una recomendación en donde se les informará sobre la resolución, dónde se ubican los paradores y otras condiciones.



En los paradores se dispondrán controles policiales y sanitarios, en este caso a cargo de los hospitales locales, en el horario de 5 a 22. A los choferes se les harán los controles sanitarios y se les permitirá que compren los elementos que necesitan para poder seguir viajando. Si a algún conductor se le detectan síntomas sospechosos de COVID-19, inmediatamente se activará el protocolo de rigor.



La medida también determina la modalidad para los que son choferes y viven en algunas de esas localidades del interior, en donde previa revisión médica se les va a permitir ingresar a sus domicilios para someterse al aislamiento de 14 días junto a su familia, tal cual determinan las recomendaciones sanitarias.



Si ese conductor debe volver a salir a trabajar con su medio de transporte antes de esas dos semanas, podrá hacerlo subiendo exclusivamente a su transporte. En tanto, su grupo familiar deberá continuar aislado.



La Asociación de Estaciones de Servicios se van a encargar de la limpieza de los paradores y el incumplimiento de estas medidas conllevará las denuncias penales correspondientes por violación de las disposiciones de la cuarentena.



Entre otras disposiciones, se deberá respetar la distancia social de dos metros, la provisión de alimentos será exclusivamente en las bases estratégicas y la carga de combustible puede realizarse en cualquier estación de servicio de la provincia, sin descender del vehículo.



Las nueve bases estratégicas



– Capital:



1 - Zona norte: Axion Ruta 12 km. 1037



2 - Zona sur: YPF Ruta 12 km. 1023



3 – Saladas: YPF Ruta 12 km. 944



4 - Esquina: YPF Ruta 12 Quinta 4 km. 688



5 – Monte Caseros: Autovía Gervasio Artigas –ex Ruta 14- km. 406



6 – Curuzú Cuatiá: Puma Ruta 119 km. 33



7 – Paso de los Libres: YPF Ruta 126 km.



8 – Santo Tomé: ESSO Loma Porá Ruta 14 km. 686



9 – Ituzaingó: YPF Ruta 12 km. 1255



Trabajo articulado sin lugar a interpretaciones políticas



Por su parte, consultado por la prensa, el ministro Gaya señaló en la ocasión que "aquí en el COTECAR estamos llevando adelante una charla con los diferentes actores involucrados, ya sea del Municipio como de la Provincia, con el Comité de Crisis de la Provincia y el Gobernador en persona, quien se ocupa así de verificar en el lugar y llevar adelante las diferentes acciones para cuidarnos y poder llevar adelante un trabajo coordinado que nos permita continuar con la tranquilidad que tenemos hasta el día de hoy en Corrientes".



En este marco, el funcionario provincial afirmó que "sabemos lo que significa este paso fronterizo y tenemos que aplicar todas las medidas de prevención posibles, implicando un trabajo articulado con todos los organismos de los Estados provincial y nacional".



En tanto, sobre el trabajo específico de su cartera, el Ministro de Desarrollo Social destacó la articulación de acciones con las Iglesias y organizaciones no gubernamentales, permitiendo así "llegar mejor con la ayuda a los sectores vulnerables y optimizar mejor el trabajo".



Luego, el funcionario provincial reconoció un doble "escenario de crisis", en lo sanitario y en lo económico, por lo que "no hay espacio para las interpretaciones políticas, necesariamente tenemos que articular con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil". Y concluyó: "Debemos ser serios y responsables y eso es lo que nos exige el Gobernador".