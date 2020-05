Wanda Nara le ganó a Maxi López el juicio por alimentos

Jueves, 28 de mayo de 2020

El futbolista tendrá que compensarla por cada día de incumplimiento. Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática, dio todos los detalles.





Desde que se separaron, no pudieron hacer las paces ni siquiera por los tres hijos que tienen juntos. Más de una vez, Wanda Nara acusó a Maxi López de no hacerse cargo de Valentino, Constantino y Benedicto. Y por eso decidió acudir a la Justicia e iniciar un juicio por incumplimiento de la cuota alimentaria.



Después de una tensa batalla judicial, finalmente Wanda Nara logró un fallo a su favor y embargaron a su ex.







El futbolista, además, deberá pagarle 100 euros por cada día de incumplimiento hasta que salde la deuda por alimentos.



En diálogo con Teleshow, la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, remarcó que Wanda "siempre viene ganando" en la Justicia. Sin embargo, aclaró: "Solo que ahora se confirmó que conjuntamente con la cuota alimentaria corresponde una multa diaria por día de incumplimiento en el pago”.







¿Por qué Maxi deberá pagarle en euros si el juicio se llevó a cabo en la Argentina? Porque la cuota de alimentos de los nenes se fijó en esa moneda. Si bien él apeló la medida, la Cámara Civil confirmó la multa.



Antes de cerrar, tajante, Ana remarcó que “ya están todas las propiedades de López embargadas" para cubrir la medida.