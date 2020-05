"Ponerse la camiseta de River no es para cualquiera" Jueves, 28 de mayo de 2020 El ex volante Alejandro "Chori" Domínguez aseguró hoy que "ponerse la camiseta de River no es para cualquiera" y rememoró sus diferentes etapas en el club de sus amores.



"Yo siempre digo que ponerse la camiseta de River no es para cualquiera. Si bien es el sueño de muchos, no es fácil tomar la responsabilidad que implica un club tan grande, con tanta historia", dijo Domínguez en diálogo con radio Del Plata.



Domínguez tuvo dos etapas en River: la primera entre 2001 y 2004 y la segunda entre 2011 y 2012, cuando el club de Núñez disputó su única e histórica temporada en la segunda división del fútbol argentino.



"Siento que cuando volvimos a River, con Fernando (Cavenaghi), hicimos las cosas bien. Fuimos un grupo excepcional que empujó y puso el pecho para que el objetivo de volver a Primera se pueda cumplir", indicó el "Chori".



"Hubo momentos en los que la pasé mal, pero siempre visualicé el objetivo del equipo. Cuando se logró el objetivo fue un desahogo para el cuerpo técnico, jugadores, el club y los hinchas. A cada ciudad a la que íbamos había gente brindándonos apoyo, eso es algo que llevo siempre en el recuerdo", agregó.



El "Chori" también habló sobre su reciente retiro de la actividad: "me quedé corto la verdad, pensaba que iba a llegar a los 40 como jugador. Había decidido no jugar en otro equipo que no sea River si volvía y a veces mantener la palabra te lleva a tomar ciertas decisiones como el retiro".