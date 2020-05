Condenaron a Marcos Bazán por el femicidio de Anahí Benítez

Jueves, 28 de mayo de 2020

El 2 de junio se darán a conocer el monto de la pena y los argumentos del fallo. La fiscalía había pedido prisión perpetua para el principal acusado.





La justicia condenó este mediodía a Marcos Bazán, el dueño de la casa de la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora donde se cree que fue retenida, drogada, violada y asesinada Anahí Benítez en 2017.



Bazán recibió su veredicto a través de una videollamada desde el penal de Olmos, donde cumple prisión preventiva por el femicidio de la adolescente de 16 años. El monto de la pena y los argumentos del fallo se conocerán el próximo 2 de junio.



Horas antes de conocer la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 7 en el juicio en el que tanto la fiscalía como la querella habían pedido prisión perpetua para Bazán, Silvia Pérez, la madre de la víctima, dijo a Télam que que no cree que nadie pueda dudar de que Anahí "estuvo en la casa del imputado y que allí ocurrió esta tragedia”.



“Jamás quise que un inocente vaya preso, pero Bazán está muy lejos de ser inocente, él lo sabe y la Justicia lo sabe”, afirmó la mujer. Sin embargo, más allá de la condena para el dueño de la casa donde se cree que la adolescente de 16 años fue secuestrada, drogada, abusada sexualmente y asesinada, explicó que la querella buscará avanzar también sobre todos aquellos que "por acción u omisión" hayan estado involucrados en "esta atrocidad" y se refirió a Marcelo Villalba, el otro detenido que tiene la causa.



Sobre este último, cuyo ADN fue encontrado en el cuerpo de Anahí pero dejó de ser juzgado porque una junta médica concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de afrontar el debate, Pérez expresó: “Esto recién empieza. Falta el juicio del señor Villalba que en un futuro seguro estará apto; faltan los que intervinieron en la primera etapa del secuestro; y faltan los que por su omisión impidieron que mi hija fuera encontrada a tiempo”.



“Le pido a Dios que se haga justicia en este primer juicio y que me ayude a resolver todo lo demás en nombre de la memoria de mi hija. Esta es una banda y hay muchas chicas en peligro”, concluyó la mujer.



El caso

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cuerpo fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.



La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones había sido abusada.