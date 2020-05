Salud informa que la atención en hospitales funciona normalmente

Jueves, 28 de mayo de 2020

Los consultorios de los distintos centros sanitarios operan con turnos programados. En este sentido, se recuerda puntualmente que las embarazadas y personas con distintas patologías, pueden concurrir a realizarse los controles pertinentes siguiendo las medidas de prevención de Covid-19.





El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, recuerda a la población que los hospitales, tanto de la capital como del interior, se encuentran funcionando y que la atención en los consultorios es con turnos programados. En este sentido, se hace hincapié en que las embarazadas y personas con distintas patologías que así lo requieran soliciten turnos y concurran para los controles sanitarios correspondientes a cada caso.



Debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, tiempo atrás la atención en consultorios en todos los centros de salud, públicos y privados, quedó reducida. Esta medida se implementó para evitar la circulación de personas y así, la propagación del nuevo Coronavirus. No obstante, se recuerda que desde el 11 de abril pasado, se habilitó la atención de consultorios, sin sala de espera y con turnos programados. En este sentido, cada institución sanitaria dispone de distintos canales para consultas.



Vale remarcar que la atención de los servicios esenciales, como emergencias, siempre funcionó en todos los hospitales de la provincia. Al asistir a un turno, se insiste en el distanciamiento social (2 metros), el uso de barbijos o tapabocas y el correcto lavado de manos, entre otras medidas de prevención.



Hospital Escuela



En el caso del hospital Escuela Gral. José Francisco de San Martín, se atiende normalmente en los servicios de Traumatología, Endocrinología, Emergencia, Cirugía, Clínica y Psicoterapia y el resto, a demanda.



En este sentido, el director del hospital Escuela Salvador González Nadal, explicó: “Estamos diseñando un plan para que el resto de las especialidades comiencen con turnos programados y por whatsapp, a partir del 15 de junio y para eso, habilitaremos 4 números de celular”.



Hospital J. R. Vidal



El hospital J. R. Vidal a fin de evitar la circulación innecesaria de personas y aglomeraciones en las adyacencias o dentro de este nosocomio, a partir del 1 de junio implementará para la solicitud de turnos e informes (tanto para capital como para el interior de la provincia) las siguientes vías: whatsapp 379 4765511 y el correo electrónico: turnos.vidal@gmail.com.



Para la solicitud de turnos son necesarios los siguientes datos: apellido y nombres, DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, número de contacto y Cobertura Social (si la tuviera).



Hospital Pediátrico



En el caso del hospital Pediátrico Juan Pablo II, se atienden todas especialidades a través de turnos programados. Para eso, la institución cuenta con dos líneas solo para whatsapp: 379-4522179 y 379-4522163. Los turnos son cada 30 minutos, cuidando además el cumplimiento de todas las medidas de prevención de Covid-19. Vale aclarar que para la atención de urgencia, como en las demás instituciones, no se requiere de turnos previos.



Hospital de Salud Mental



El Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís”, recuerda que se encuentran activas las áreas de Guardia, los siete días de la semana, las unidades de pacientes agudos, la Unidad de Soporte Vital para Pacientes con trastornos por Abuso de Sustancias, de 8 a 12 y de 16 a 20.



El Servicio de Kinesiología y Odontología a través de consultorio interno, Servicio de Electrofisiología, una vez por semana para prácticas en los internados. Servicio de Cardiología, Admisión de Unidad 5, Terapia Ocupacional para pacientes internos, retiro de medicación de la Farmacia del Hospital se realiza una vez por semana, consultorio externo, si los pacientes lo requieren se otorga turno en el hospital y sector Administrativo funciona normalmente. Las líneas de contacto son: 379-4466415 o por e-mail: hospitalsanfrancisco@hotmail.com



Hospital Llano



En el hospital Ángela Iglesia de Llano, en tanto, la atención en consultorios externos está funcionando: diabetes, cardiología, internación clínica, cirugía, traumatología, oftalmología, vacunatorio y ginecología. Se atienden por día entre 3 y 4 personas por especialidad. Celular: 379-4748912.



Hospital Geriátrico de Agudos



En el caso del hospital Geriátrico de Agudos Juana Francisca Cabral se atiende en servicio de consultorios externos con turnos programados en horario matutino y vespertino al teléfono de admisión 4974356.



Servicio de Kinesiología: Atiende con turnos programados y no hay sala de espera. Turnos al teléfono del hospital 4421131 interno 29, o los que solicitan información personalmente con secretaria de kinesiología.



Servicio de Diagnóstico por Imágenes: atiende con turnos programados en horario matutino y vespertino. Para turnos llamar al teléfono del hospital 4421131 o los que solicitan información personalmente en secretaria de Diagnóstico por imágenes.



Atención Domiciliaria integral: continúa la atención en domicilio, como se realiza de forma habitual y se están incorporando nuevos pacientes. Consultas a los teléfonos 3794801021 -3794981466



CAPS



La atención en los Caps es normal con turnos, solicitados de forma presencial y priorizando los controles a las embarazadas.



En todos los casos se establece un protocolo de atención, con desinfección constante y continua, utilización de barbijos por parte de los pacientes y evitando aglomeración de personas. Se solicita no concurrir al hospital si no es necesario.