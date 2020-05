Ginés González García aseguró que está "muy bien" y sería dado de alta

Jueves, 28 de mayo de 2020

El ministro de Salud de la Nación fue internado ayer al mediodía tras sufrir un “hormigueo” en su brazo izquierdo







Ayer, durante el mediodía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ingresó al Sanatorio Otamendi tras sufrir una parestesia distal del miembro superior izquierdo mientras estaba en su casa. El funcionario, que quedó internado y por la noche afirmó sentirse “muy bien ”, sería dado de alta hoy por la mañana.



Ante la preocupación por su salud y el rumor de que su internación podía estar relacionada al COVID-19, desde el entorno del ministro negaron rotundamente esta versión. El propio González García confirmó que no se hará el test correspondiente: “No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios. Ahora me están esperando para hacerme los estudios”.



“Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año. Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón”, agregó el funcionario de 74 años.



“No pregunté si me van a operar, me dijeron que no, no es urgente. Tengo que hacerme todos los estudios y seguir cuidadoso, como todo enfermo. Mañana a la mañana (por hoy) me voy, según me dijeron. Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos”, indicó González García, quien no presentó fiebre ni problemas respiratorios.



En un comienzo, los médicos le hicieron estudios para determinar si había sufrido un problema gastrointestinal, pero tras una tomografía computada, le diagnosticaron un hematoma subdural. En un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que González García “ingresó al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo”.



En la clínica se le realizaron todos los estudios correspondientes: cardiológicos, neurológicos y traumatológicos, a fin de interpretar el origen de esta condición.



Según pudo saber Infobae, quienes atienden al Ministro sospechan que ese hematoma puede haberse producido por un golpe en la cabeza tras una caída. En esa línea, los médicos están tratando de determinar si esa posible caída fue de alguna manera consecuencia de un accidente cerebrovascular pequeño.



En un principio, los médicos buscaron descartar que el problema fuera gastrointestinal debido a que hace más de diez años, el ministro se colocó un cinturón gástrico para tratar de controlar su peso. Tras la operación en 2006, González García, que también sufre hipertensión, habló con Radio Mitre y contó detalles de esa intervención: “Me lo hicieron por indicación médica y la verdad es que no funcionó. Es una pelea que llevo desde hace muchos años y ahora estoy intentando con una cosa más natural: comer menos y ejercicio”.



El fin de semana, el funcionario estuvo en la Quinta Presidencial de Olivos para definir junto al Presidente y los gobernadores las características de la etapa de la cuarentena que se inició el lunes 25 de mayo e incluyó nuevas restricciones en el Área Metropolitana. Su última actividad pública fue el martes, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Presentaron Tele-Covid, un sistema de consultas médicas que lanzó el gobierno nacional.