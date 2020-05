Banega enviará ayuda para sectores afectados por la pandemia Miércoles, 27 de mayo de 2020 El argentino Ever Banega, surgido de Boca Juniors y actual jugador del Sevilla, de España, donará alimentos y ropa para las personas más afectadas por los efectos de la pandemia de coronavirus en su ciudad natal, Rosario, según trascendió hoy.



El jugador, de 31 años, aportará el dinero para solventar la compra de comida y ropa de abrigo para las personas más carenciadas de Rosario que serán distribuídas por sus tres hermanos, Luciano, Brian y Emiliano, según reveló hoy el Sevilla en su sitio web oficial y consignó la agencia EFE.



Banega, ex jugador de Boca y Newell's Old Boys en la Argentina, de Valencia y Atlético de Madrid en España, y de Inter en Italia, fue campeón mundial Sub-20 con la Argentina en Canadá 2007, medalla dorada en los Juegos de Beijing 2008 y jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018.



El rosarino, junto a otros tres jugadores del Sevilla, los argentinos Lucas Ocampos y Franco Vázquez, más el holandés Luuk de Jong, se vieron envueltos en una polémica el último fin de semana cuando publicaron en las redes sociales imágenes junto a sus parejas en un almuerzo en el jardín de una casa en la ciudad andaluza con más diez personas.



De esa forma incumplieron las medidas de aislamiento social que rigen en ese país por la pandemia de coronavirus, lo que motivó un llamado de atención del club y las autoridades de la Liga de España, que se apresta para reanudar la competencia a partir del 12 de junio.