Los remanentes del IFE cobrarán desde el lunes

Miércoles, 27 de mayo de 2020

El pago se realizará desde el lunes, de a una terminación de DNI por día y en dos turnos, de acuerdo a la primera letra del apellido del beneficiario. Se trata de alrededor de 7500 personas que podrán conocer su correspondiente fecha en la sección “Cuándo y dónde cobro el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” de www.anses.gob.ar.







Ignacio Saucedo confirmó que el lunes 1º de junio comienza el cronograma de pagos complementario del IFE, correspondiente a los beneficiarios que no pudieron inscribirse o fueron rechazados en un primer momento pero después el sistema les permitió acceder. En la primera etapa se abonó a 11 mil personas de las 14 mil previstas y en esta segunda parte (que no es una segunda cuota sino un complemento), se espera a unas 7500 personas.



El cronograma comprenderá de a una terminación de Documento por día, dividida por la mañana para terminaciones de apellido de la A hasta la L, mientras que a la tarde se abonará de la M a la Z. En esta oportunidad, comprenderá a unas 600 personas por jornada de pago, que no cobraron en la etapa anterior.



Más allá de estos datos, la fecha cierta se puede conocer en la sección “Cuándo y dónde cobro el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)” de la página web de Anses www.anses.gob.ar.