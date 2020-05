Dieron detalles de las nuevas medidas a implementar en la ciudad

Martes, 26 de mayo de 2020

En conferencia de prensa, el intendente brindó precisiones de los permisos de aperturas para bares, restaurantes, gimnasios y hoteles, que se dispondrán a partir del 1 de junio. Aclaró que será obligatoria la aplicación de los protocolos oficializados por la Municipalidad, y que las solicitudes deberán tramitarse ante la Subsecretaría de Comercio.





“Estamos preparados para abrir esta nueva etapa. Se han tomado acciones conjuntas con el Gobierno provincial y todos los municipios hemos acompañado, lo cual es fundamental”, ponderó.



El intendente Eduardo Tassano brindó este martes una conferencia de prensa en la que describió requisitos y protocolos de trabajo para las nuevas actividades que estarán habilitadas a partir del 1 de junio en la ciudad, en el marco del ingreso a la Fase 5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus.



Junto al viceintendente, Emilio Lanari y el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, el intendente expuso ante los medios periodísticos las características de las medidas sanitarias y requisitos que tendrán que cumplir bares, restaurantes, gimnasios y hoteles, sectores que se reactivarán a partir de la decisión del Gobierno provincial dada a conocer este lunes por el gobernador Gustavo Valdés.



Los bares, restaurantes, gimnasios y hoteles deberán gestionar un Permiso de Emergencia Sanitaria para funcionar a partir del 1 de junio. En la conferencia de prensa, se aclaró que será obligatoria la aplicación de los protocolos oficializados por la Municipalidad, y que las solicitudes correspondientes se deberán tramitar ante la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad, de forma online, en comercio.ciudaddecorrientes.gov.ar/web (trámite 601).



Asimismo, el intendente aclaró que los dueños o usufructuarios de estos locales deberán adjuntar a la solicitud de Permiso de Emergencia, en carácter de declaración jurada, el croquis o plano de los salones, en los que se especificarán sus medidas. En la presentación (que deberá estar en formato PDF o JPG y para la cual no será necesario elaborarla con un programa especial, sino que es válido incluso un dibujo manuscrito) se deberá detallar la cantidad de mesas y el distanciamiento de 2 metros entre las mesas, lo cual será tomado como base para la inspección del cumplimiento.



Además, se recordó que todos los permisos de emergencia deberán ser exhibidos en los bares, restaurantes, gimnasios y hoteles por el responsable del lugar, a requerimiento de la autoridad competente, como así también los croquis o planos presentados.



Para más información, los interesados deberán ingresar a ciudaddecorrientes.gov.ar/comercios-durante-la-cuarentena, vía WhatsApp (por escrito en turno mañana) al 3794 266044 o bien por correo electrónico a habilitaciones@ciudaddecorrientes.gov.ar. En el caso de las actividades deportivas, continúa a disposición el link ciudaddecorrientes.gov.ar/gu-para-actividades-deportivas-habilitadas.



“EL TRABAJO EN CONJUNTO HA DADO SUS FRUTOS”

“Estamos preparados para abrir esta nueva etapa. Se han tomado acciones conjuntas con el Gobierno provincial y todos los municipios hemos acompañado, lo cual es fundamental”, valoró el intendente, al tiempo que resaltó que “el trabajo en conjunto, fundamentalmente con el Ministerio de Salud Pública, ha dado sus frutos”.



“Con esta apertura estamos dando un paso más, con mucha precaución, pero no tenemos que perder el objetivo y la responsabilidad que tenemos”, resaltó Tassano. En este contexto, reiteró la importancia de “las medidas básicas, como la utilización de tapabocas, el lavado de mano y el distanciamiento social”, factores fundamentales que se deben seguir respetando.



RESPONSABILIDAD COLECTIVA

“Todas las actividades están protocolizadas, todos los comercios y lugares de atención tienen su camino a seguir y creo que eso es lo principal: guiar y que la gente nos acompañe, como lo ha estado haciendo hasta ahora”, dijo el intendente.



“Hay una responsabilidad colectiva. El aislamiento se produjo con el fin de atenuar el impacto de los contagios y preparar el sistema sanitario. En la Provincia se han tomado medidas muy buenas, como la construcción del Hospital de Campaña, que está acá en la Capital, su preparación tecnológica y tantas otras medidas tomadas en conjunto, que se han traducido en los hechos y resultados que tenemos hasta el momento”, ponderó.



JUNTO A SALUD PÚBLICA

Por su parte, el viceintendente Lanari, quien está a cargo del Comité de Seguimiento de la Municipalidad, valoró el constante trabajo llevado a cabo, siempre en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.



“Estuvimos juntos desde un primer momento con Salud Pública. Trabajamos codo a codo y hemos preparado cada una de las Salas (de Atención Primaria de la Salud) para recibir a los febriles. Establecimos en cada SAPS una sala de aislamiento, con todo el equipamiento y los equipos de protección personal necesarios”, especificó Lanari, quien a su vez hizo especial hincapié en la importancia de las capacitaciones “interna y externamente, realizadas a través de la Universidad Nacional del Nordeste, a todo nuestro personal para proceder, por ejemplo, ante casos febriles”, entre otros conceptos.



ESPECIFICACIONES

“Los bares y restaurantes funcionaban con delivery. Ahora van a poder tener atención presencial con mesas, con capacidad restringida, que en norma general es el 50 por ciento de la capacidad que tiene su habilitación, pero en el permiso obligatorio que deben gestionar ante el área de Comercio de la Municipalidad deberán presentar un croquis, una imagen que no tienen ningún requisito especial, que puede ser una foto o dibujo, en el que tiene que quedar claro cómo está dispuesto su espacio físico de su salón o sala, qué capacidad tiene (ancho y largo) y dibujar cómo estarán distribuidas las mesas y las personas para funcionar con estas restricciones”, reiteró el secretario de Coordinación de Gobierno. “Eso funcionará como una declaración jurada que tomará la Municipalidad y, en virtud de eso, exigirá y controlará su cumplimiento, además de las medidas de bioseguridad (alcohol en gel o soluciones hidroalcohólicas y ventilación permanente) y distanciamiento (tanto en la circulación interna como en las mesas)”, acotó.

“Esta situación es producto de un esfuerzo y un éxito colectivo, pero no hay que relajarse y descuidarse. El barbijo y todas las medidas sanitarias siguen siendo fundamentales; no tomemos esto a la ligera. Les pedimos a los correntinos que nos sigamos cuidando”, instó Calvano.



BARES Y RESTAURANTES

Se deberá trabajar al 50 % de la ocupación habitual. Sin servicio de barra, con los clientes sentados y un pasillo de dos metros de distancia entre cada mesa. La atención será con turnos y no más de 4 personas por mesa. Deberán establecerse protocolos de desinfección entre turno y turno, como así también disponer de alcohol en gel o solución desinfectante alcohólica para los clientes.

El horario de atención será hasta la 1. Los clientes que ingresen al establecimiento deberán completar un formulario -en carácter de declaración jurada- que será guardado por el establecimiento y puesto a disposición de las autoridades sanitarias a requerimiento.

Ante un caso sospechoso, hisopado o positivo se cerrará el local por 15 días y será obligatorio proveer al Comité de Crisis el listado de clientes. Los mozos y el personal en general deberán usar barbijos, guantes y máscaras de acetato. No se permitirán los espectáculos públicos en los establecimientos cerrados.



OTROS COMERCIOS

Para atención al cliente deberá respetarse el protocolo de una persona por cada 9 m2 del salón de ventas. Desde el comercio deberán tomar recaudos de prevención para el acceso de clientes a los establecimientos comerciales y ordenar las filas de ingreso. La espera será en la vía pública y cada negocio debe señalizar, de modo de mantener el distanciamiento de 1,5 metros entre las personas.

Permanece vigente la obligatoriedad de los sistemas de turnos y la evaluación personal para descartar sospechas de Covid-19 de los clientes para los establecimientos que por la naturaleza del negocio sea aplicable (por ejemplo, las peluquerías).



GIMNASIOS

Deberán presentar sus protocolos de desinfección e higiene. Será obligatorio el uso de barbijo o tapaboca y el personal deberá usar máscaras de acetato. Se tendrán que utilizar toallas individuales y contar con alcohol en gel o solución desinfectante alcohólica.

Se debe disponer de un mínimo de 3 m2 por persona. En los lugares de atención al público deberán instalarse divisorias de vidrio, pvc o acrílico.

El horario de atención será entre las 7 y las 23, con turnos de 60 minutos a 75 minutos, con intervalos de desinfección (los mayores de 60 años deberán tener turnos exclusivos). No estarán habilitados vestuarios ni duchas. Se deberá exhibir cartelería informativa sobre el Covid-19.

Ante un caso sospechoso, hisopado o positivo, se cerrará el gimnasio por 15 días y será obligatorio proveer al Comité de Crisis el listado de alumnos. Los alumnos tendrán que firmar una declaración jurada de no tener síntomas de Covid-19.



OTROS DEPORTES

En caso de aquellas actividades deportivas que cuenten con protocolos específicos oficializados, deberán ser remitidos a la Municipalidad para su evaluación y oficialización. No están permitidos los deportes grupales de contacto (por ejemplo: fútbol, rugby y básquet, entre otros).



HOTELES Y ALOJAMIENTOS

Sólo podrán hospedar pasajeros provenientes de zonas blancas (Corrientes y otras provincias sin circulación viral) y con sus respectivos permisos de circulación oficiales emitidos por el Gobierno nacional.

Por su parte, los huéspedes que arriben de zonas rojas (en las que hay casos activos de Covid-19) podrán ser albergados únicamente en hoteles y alojamientos habilitados por el Gobierno provincial para tal fin.