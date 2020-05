PSG reconoció que tiene a Marcelo Gallardo en su agenda

Martes, 26 de mayo de 2020

Su nombre es sinónimo de ganar en Sudamérica y sus logros ya trascendieron fronteras. Los equipos que tienen al Muñeco bajo su mira





La carrera de Marcelo Gallardo como futbolista estuvo plagada de títulos, siendo campeón con todas las camisetas que defendió: River (seis torneos locales, una Copa Libertadores y una Supercopa), Mónaco (una Ligue 1, una Supercopa, una Copa de la Liga), PSG (una Copa de la Liga), DC United (una US Open Cup) y Nacional (una campeonato uruguayo).



El cambio de los “cortos” por el silbato y buzo de entrenador fue aún más triunfal. En su primera incursión, como estratega del Bolso, con un plantel plagado de futbolistas que hasta hacía unos días habían sido sus compañeros, levantó su primer trofeo.



Luego de casi dos años de descanso aceptó el desafío de reemplazar a Ramón Díaz en River Plate. Pese a que la historia del descenso aún estaba fresca en la retina de todos los millonarios, él reescribió la leyenda, colocando a su amada institución en lo más alto del continente.





Dentro de los 11 títulos conseguidos en el club se destacan 3 trofeos internacionales: la Copa Sudamericana de 2014 y las Copa Libertadores de 2015 (en ambas eliminando a Boca) y de 2018 (venciendo a su clásico rival en el mítico Santiago Bernabéu).



Justamente la final en Madrid puso a River y a Gallardo ante los ojos del mundo. Varias instituciones comenzaron a fijarse en las principales figuras del cuadro de Núñez y Napoleón empezó a ser seguido de cerca desde el Viejo Continente, especialmente dentro de la Ligue 1.



“Sólo él va a decidir si quiere ir a Europa. Ofertas tendrá. Lo que hizo y ganó en Argentina le permiten tener poder de decidir sobre su futuro. No es un entrenador que tiene que ir a golpear puertas. Él decidirá el proyecto que lo seduzca o le parezca más interesante, aunque como hincha de River uno espera que siga ahí”, firma Luis Ferrer, integrante de la secretaría técnica del Paris Saint Germain.



El argentino, que hizo inferiores en el Millonario, pero que desarrolló gran parte de su carrera en suelo galo, le reconoció a Infobae que “Gallardo es un nombre que seguramente estará en la lista, por cómo se recuerda su paso por acá y por lo que hizo en la final en Madrid. Los méritos lo tiene”.



El dirigente cordobés, que antes trabajó dentro de las estructuras del fútbol del OGC Niza y el Saint-Étienne, ante la consulta sobre un posible interés, expresó: “En su momento tendrá su posibilidad. En un futuro”. No obstante, tras recalcar que hoy se encuentran a gusto con el alemán Thomas Tuchel, aclaró: “Las carreras de los entrenadores son una cuestión de oportunidades. Cuando un club se libera busca a un entrenador, y por ahí ese entrenador está trabajando. Si en un futuro los dos están libres, puede ser. Yo sería el primero en estar atento a esta cuestión”.



“No tengo la bola de cristal para adivinar el futuro”, lanzó entre risas. El PSG, declarado campeón de la Ligue 1 tras suspenderse el torneo a raíz de la pandemia del coronavirus (se quedó con 7 de los últimos 8 torneos), se encuentra en cuartos de final de la Champions League, tras eliminar al Borussia Dortmund.



En su plantel plagado de estrellas se destacan los nombres del brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé, los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, el uruguayo Edinson Cavani, el costarricense Keylor Navas y el italiano Marco Verratti.



Ferrer, conocedor del mercado europeo como pocos, supone que PSG no será el único interesado en Marcelo en un futuro. Además del Olympique Marsella, entidad que la prensa francesa indicó en reiteradas ocasiones que tiene al argentino entre sus posibilidades, apuntó al Mónaco, otro club que conoce muy bien al Muñeco



“En Mónaco, si al entrenador español (Robert Moreno) que está ahora no le va bien, seguro que se va a tirar el nombre de Gallardo. Mismo en el caso del PSG”, le manifestó a Infobae. El club del Principado sondeó a Gallardo cuando apenas se retiró (en ese momento el equipo estaba en Segunda División), pero al director técnico lo sedujo más el proyecto de Nacional de Uruguay.



Tras su salida del Bolso, el director técnico viajó a Europa para capacitarse y conocer las últimas metodologías de trabajo. Durante su estadía por Francia, el Muñeco estuvo en el Paris Saint Germain y Mónaco, y dialogó con algunos colegas, como Didier Deschamps, Marcelo Bielsa y Claudio Ranieri.



Para concluir, Ferrer se explayó: “Los entrenadores son los primeros expuestos en este negocio, por así decirlo. Lo que él está haciendo es asombroso, por la continuidad en el tiempo”.



Sólo el tiempo dirá si los caminos de Gallardo y el PSG -o el de otro equipo europeo-, se vuelven a cruzar. Pero lo que parece estar claro es que el legado del Muñeco como entrenador recién ha comenzado…