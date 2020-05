Horóscopo para hoy 26 de mayo 2020 Martes, 26 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Recibirás presiones por compromisos que habías tomado y no eres capaz de asumir. Debes tenerlo en cuenta para otras veces.



Amor: A tu pareja le afectará el frío de tus sentimientos. Mantén la mente abierta y ella hará que te sientas satisfecho en todos los aspectos.



Riqueza: Será un día impulsivo y económicamente frustrante. Tendrás disputas de dinero con amigo y/o socios.



Bienestar: Tendrás pensamientos importantes, medita un poco y planea tus metas. Tu ánimo puede resurgir de las cenizas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Eres hiperactivo y te aburrirá ocupar tu tiempo siempre en lo mismo. Aparecerá la posibilidad de un cambio laboral, acéptalo.



Amor: Estás enamorado y no tiene que darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a tu media naranja.



Riqueza: Tu buen olfato para los negocios te ha permitido saldar algunas deudas y mejorar tu cuenta bancaria. Buen trabajo.



Bienestar: Ten cuidado con aquellas personas que sólo buscan sacarte de las casillas. No es bueno ni saludable que caigas en su juego.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incitan a expresarte mediante el arte.



Amor: Respeta tu deseo y afianza el vínculo con tu pareja. Preserva los espacios de afecto para recuperar tus energías.



Riqueza: Si deseas prosperar, tienes que saber que no es momento. Eso sí, usa tu creatividad con fines prácticos porque dará resultado.



Bienestar: Si cierto pesimismo se apodera de tu ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Siempre que llovió paró.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Evita accidentes hoy más que nunca. Deja de lado las ideas descabelladas y podrás superar este vendaval de conflictos.



Amor: Estabilidad, entendimientos y armonía con la persona que te quiere. La gente piensa que conquistas más de lo que es en realidad.



Riqueza: Una sugestiva intervención de Urano servirá para afinar puntería en lo relacionado con el azar y el dinero ganado sin esfuerzo.



Bienestar: Si deseas actuar con seguridad, será necesario investigar primero la solidez de las fuerzas con que cuentas. Es bueno hacer un plan de juego.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Aventuras que te divierten pero no te satisfacen a pleno. La economía se recompone. Aparecerán viajes por trabajo, tómalo con calma.



Amor: Hoy te sentirás extremadamente seductor y esto te dará mucha seguridad, sobre todo en el sector afectivo y de las amistades.



Riqueza: Se pueden presentar demoras y trabas en nuevas iniciativas y proyectos. Problemas con los sistemas de comunicación.



Bienestar: Analiza el origen de esos estados de desazón que a menudo te aquejan y te ponen al borde de la depresión. Un buen examen de conciencia te aliviará.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu ánimo se encontrará muy cargado de sensualidad. La impaciencia y la ansiedad pueden ser tus peores enemigos hoy.



Amor: Tu media naranja percibirá tu trato cordial. Es posible que conozcas alguna relación interesante con vistas a tu desarrollo personal.



Riqueza: Tu trabajo se desarrollará de forma natural, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Es el momento de intercambiar ideas.



Bienestar: Puedes sentir cansancio físico y mental y la sensación de no tener fuerzas. Toma medicaciones indicadas, consulta a tu médico de confianza.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Las rutinas tediosas son insoportables hoy. Te resulta imposible llevar a cabo tareas repetitivas, necesitas un cambio.



Amor: Si no se puede arreglar la situación que los está separando, mejor es que a tu pareja, que ya se presentarán otras oportunidades.



Riqueza: El momento económico es favorable, los problemas pueden venir por establecer acuerdos tanto comerciales como laborales.



Bienestar: Considera hacer un viaje en el cual te apartes de tu realidad presente y explores una forma de vivir diferente. Ten valor en tus emociones.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte.



Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo.



Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento sólo si generas acciones cooperativas.



Bienestar: Para recuperar tu armonía será necesario que practiques algún deporte aún en tu casa, o que hagas meditación. Busca el contacto emocional con familiares.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te encuentras muy activo. Tu dinamismo te ha transformado en un líder, lo cual hace que te sientas muy seguro de ti mismo.



Amor: Tu pareja tiene sus razones, debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, sino la perderás.



Riqueza: Tendrás muchas actividades en tu profesión o trabajo, aunque será un día mucho más tranquilo y aprovecharás mejor el tiempo.



Bienestar: A pesar de querer estar en todos los temas es posible que se descuiden algunos de ellos. Es hora de focalizar y empezar a delegar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tendrás que tener paciencia porque el desarrollo de los asuntos es muy lento. Se te presentarán ciertas limitaciones, acéptalas.



Amor: Si te encuentras invadido por entrometidos que lo único que quieren es socavar tu relación de pareja, defiende lo que quieres.



Riqueza: Puedes encontrar límites externos, falta de apoyo a tus proyectos o trabas burocráticas y legales. Es pasajero, no temas.



Bienestar: Es momento de que te actualices en todo lo que se refiera a computadoras, Internet y nuevas tecnologías. No te dejes estar. Evita la mediocridad.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.



Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas romper la rutina.



Riqueza: Es un día para obtener beneficios y vencer dificultades. Si tenías una decisión demorada, es el momento de tomarla.



Bienestar: Si tenías planeado para estos días alguna inversión, será mejor que empieces a limpiar el organismo de tanta onda negativa.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Te levantarás con el doble de fuerza y con un optimismo a prueba de toda desilusión. Harás brillantes negocios.



Amor: Conquistas sin pretenderlo. No es difícil que con un chiste que se te ocurra de la forma más inocente, alguien caiga a tus pies.



Riqueza: Tu capacidad para resolver asuntos se verá favorecida. Es un día perfecto para demostrar cuánto vales.



Bienestar: No te olvides de planificar un alto en tu trabajo, tu salud va a agradecértelo. Hazlo en compañía de amigos o familiares.