Icardi será adquirido por el PSG tras un acuerdo con el Inter

Martes, 26 de mayo de 2020

El delantero argentino Mauro Icardi sera adquirido en forma definitiva por el París Saint Germain (PSG), a partir del acuerdo que alcanzó hoy con el Inter de Italia, entidad dueña de su pase que aceptó rebajar el monto de la opción de compra.





En ese sentido, según lo reveló el periódico deportivo español AS, PSG e Inter llegaron a un acuerdo para que Icardi, de 26 años, pase en forma definitiva al club francés en el que marcó 21 goles en la última temporada de la Ligue 1, en la cual el equipo fue campeón.



El Inter habría decidido rebajar sustancialmente el valor de la opción de compra de 70 a 60 millones de euros con tal de vender a Icardi, quien no se fue bien del club, con una mala relación con los hinchas y algunos compañeros de equipo.



El rosarino, quien pasaría a cobrar unos 10 millones de euros por año con un contrato hasta 2024, tuvo una destacada actuación en el PSG, donde juegan sus compatriotas Leandro Paredes (ex Boca Juniors) y Angel Di María (ex Rosario Central).