Valdés en la 5ta fase liberó más actividades pero endurece controles en accesos a la Provincia Martes, 26 de mayo de 2020 El gobernador Gustavo Valdés anunció las nuevas actividades permitidas en Corrientes al entrar la provincia en la quinta fase de cuarentena por la pandemia del Coronavirus, teniendo en cuenta que este territorio es considerado “zona blanca” al no tener casos activos de Covid-19 y acumular ya 14 días sin contagios.



Es así que se permitirá abrir gimnasios, bares, restoranes, realizar rees de hasta diez personas y caza deportiva, pero siempre siguiendo un estricto protocolo de prevención. Y pidió prudencia, porque “estamos librando una buena batalla, pero todavía lejos de ganar la guerra”, por lo cual también anunció un endurecimiento de los controles para ingresar a la provincia, especialmente por el puente General Belgrano y los límites con Brasil.



Tras los actos oficiales por el 210º aniversario de la Revolución de Mayo, el mandatario provincial encabezó una conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, junto a los ministros secretario general, Carlos Vignolo y de Salud, Ricardo Cardozo, y el intendente capitalino, Eduardo Tassano. De este modo, Valdés anunció las nuevas actividades permitidas en Corrientes a partir de esta quinta fase de cuarentena en la que entra la provincia.



Esfuerzos y resultados



Al comenzar, el Gobernador informó que “en el día de la Patria, gracias a Dios, no tenemos Coronavirus en el territorio correntino, es decir, que los últimos casos que se habían conocido que padecían la enfermedad no están contagiados y fueron dados de alta, de igual manera sucede con los del servicio penitenciario, que han dado negativos”. Destacó además que “en Corrientes no hay casos de coronavirus positivos”.



Por otro lado, resaltó el trabajo mancomunado y el esfuerzo enorme que “realizó el equipo de trabajo de salud, las fuerzas policiales y de cada uno de los 1.100.000 correntinos que dieron su aporte”. No obstante, Valdés aclaró que “si bien en Corrientes no está el virus, no quiere decir que no vuelva aparecer; sino que actualmente la situación se encuentra controlada y podemos decir que estamos en una zona blanca del 100 por ciento”.



De esta manera, Valdés reiteró su agradecimiento a los que hicieron el esfuerzo y aportaron su granito de arena, diciendo que “lo hemos logrado hasta el día de hoy y que estamos mejor que antes”. Seguidamente, recordó las acciones, indicando que “el 13 de marzo empezamos con medidas de prevención, tanto del Coronavirus como del dengue, que este último aún está presente” y agregó que “para el día el 20, en conjunto con el Gobierno nacional, comenzábamos con el aislamiento social, preventivo y obligatorio para comenzar a prepararnos sobre la situación inminente del contagio, por eso con los casos venidos del exterior nos encontró con ánimos de prevención y asilados en casa y lo cual nos dio un gran éxito”.



“Sabemos de dónde vinieron todas las personas contagiadas, cómo se contagiaron y quién a quién”, por lo que “podemos hacer exactamente un paneo, demostración y simulación, como lo venimos haciendo con nuestro equipo”, continúo el Gobernador, durante su introducción.



Valdés recordó y valoró que “tuvimos que tomar medidas que parecían extremas”, pero “se ajustaban a la realidad sanitaria que necesitábamos: pasamos desde aislar edificios o barrios completos, con más de 400 familias”, adicionando en este contexto que “hemos buscado la posibilidad de tener nuestros propios test y fortalecer al Laboratorio Central para realizarlos”, considerando “una labor excelente” de la institución.



“Pudimos hacer testeos masivos en la provincia”, ya que se apuntó a “duplicar al Laboratorio, generando otro para que en el caso de que se infecte el Central, tengamos uno nuevo, de repuesto, y poder seguir haciendo adecuadamente nuestros testeos”, explicó en referencia a las medidas preventivas. “Esto nos permite hacer los testeos al doble de la velocidad que teníamos antes”, señaló, remarcando que “tuvimos que invertir en maquinaria y equipamiento que eran muy costosos, muy complejos y difícil de conseguir”. Y agregó que “tuvimos que pensar en todo un sistema de salud paralelo para tratar al Covid-19 y que no se mezcle con el tradicional”.



“Tomamos decisiones acertadas: salir a construir un Hospital de Campaña para mil personas, con 300 unidades de terapia intensiva, prácticamente multiplicando por 10 esa capacidad para poner a disposición de los ciudadanos que puedan padecer la enfermedad”, continuó el Gobernador, en relación al nosocomio inaugurado en el Hogar Escuela.



En este sentido, Valdés destacó la incorporación de los respiradores de transición. “Salimos a buscar la posibilidad de hacer respiradores, por lo que quiero agradecer a todos lo que nos acercaron sus ideas, inventos y que ponían sus tecnologías a disposición; tomamos el aporte de la Universidad de Rosario y de la Facultad de Ciencias Exactas, coordinado por la Secretaria General y el Ministerio de Salud Pública”, especificó. En este marco, enumeró que “de los 100 respiradores que tenemos que fabricar ya llevamos aproximadamente 80”.



El Gobernador aseguró que estos respiradores hechos en Corrientes son cien por ciento fiables, ya que “han dado más de un millón de ciclos”, por lo cual “mostraron sobrada capacidad”. En este sentido, agregó que “se prendieron hace varios días y los resultados fueron positivos, estando a disposición de todos”.



Al seguir enumerando las acciones encaradas desde la Provincia contra el Coronavirus, mencionó al Banco de Sangre, que elaboró el tratamiento con plasma convaleciente, como otra medida destacada. Sobre la asistencia en el interior de la provincia, dijo que se envió ayuda a distintos hospitales y, sobre todo, que se habilitaron dos aviones sanitarios -tipo Caravan -equipados especialmente para casos de COVID-19, con respiradores presurizados para funcionar en la altura.





“En casos de urgencia, esto posibilitará que lleguemos a todos los correntinos”, consideró y se lamentó que “el mundo todavía no encontró una vacuna, tampoco una cura”, por lo cual “debemos seguir luchando”. Sostuvo que “no fue fácil llegar a hoy y poder decir que Corrientes no tiene casos hace 14 días”, adjudicando tal logro a “nuestra Policía, comerciantes, productores y sobre todo a nuestro equipo de Salud Pública”.



Fase 5 con estrictos controles en zonas de fronteras e ingresos a la Provincia



“Entramos a una nueva etapa e ingresamos en la fase 5, lo que no quiere decir que no podamos retroceder con estas nuevas medidas, en el caso que sea necesario”, precisó en otro tramo de su discurso el mandatario provincial. Y remarcó que como Corrientes es una “zona blanca”, se van a reforzar los controles en las fronteras. Al respecto señaló que el acento estará puesto en los Puentes: “Vamos a poner especial cuidado en de Paso de los Libres – Uruguayana, ya que Brasil se convirtió en el nuevo epicentro mundial del Coronavirus y tenemos más de 400 kilómetros de frontera con ese país. También estar muy atentos con el Puente Santo Tomé – San Borja y no vamos a descuidar el de Ituzaingó – Ayolas, otro paso internacional, poniendo énfasis en la circulación de camiones, al igual que se va a restringir aún más la circulación en el Puente General Belgrano Chaco – Corrientes”.



También detalló Valdés que habrán estrictos controles de circulación en los ingresos a la Provincia, especialmente en la zona de San Carlos por la Ruta 14, en San Borjita en la Ruta 12, en la Ruta 71 de Colonia Liebig hasta Apóstoles y en el sur, en Mocoretá, sobre Ruta 14 y en Pueblo Libertador, en jurisdicción de la Ruta 12. “Al sur de Sauce que es otro ingreso, aunque no de los de mayor flujo y ayuda saber que Entre Ríos está trabajando muy bien ante la pandemia”, puso de relieve el Gobernador, quién destacó el trabajo que viene realizando el municipio de Mocoretá en este sentido.



Permisos para ingresar



En cuanto a los permisos de ingresos a Corrientes, comentó que para poder entrar por el Puente General Belgrano, estarán exceptuados de pedir los mismos, las fuerzas de seguridad: Armadas Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria y Policía tanto de la provincia de Corrientes, como de Chaco. También las emergencias médicas y transporte de carga, mientras que el personal de salud va a poder ingresar a Corrientes, presentando certificación laboral consignando la trazabilidad y el lugar exacto donde trabajan en el Chaco y deberán extremar los cuidados sanitarios una vez que ingresen a la provincia.



Sobre la tramitación de permisos, Valdés especificó que deberán efectuarlos con carácter de declaración jurada, los propietarios o encargados de comercios que vivan en Chaco o en Corrientes, consignando adonde van, quién es la persona, lo que va a ser chequeado por la Policía de la Provincia.



A su vez, los pacientes que requieran atención médica tendrán que solicitarlos con las respectivas historias clínicas y van a poder circular también con los correspondientes permisos, miembros superiores del poder ejecutivo, legislativo y judicial de ambas provincias.



Nuevas actividades permitidas: hoteles de zonas blancas y hoteles de zonas rojas



Al referirse a las medidas concretas de nuevas actividades habilitadas en esta fase 5, el Gobernador dijo que “vamos a estar habilitando hotelería y hospedajes”, esto se hará mediante: “un programa que se va a llamar hospedaje seguro”. Seguidamente explicó que “los mismos, se dividirán en dos tipos de hospedajes, uno provenientes de zonas blancas y otras de zonas rojas” y que “los de zona blanca, siempre con el contralor de las intendencias de las autorizaciones y adhesiones de aquellos ciudadanos dentro de la provincia que se van de una zona blanca a otra zona blanca si así adhirieran los intendentes”.



En cuanto a esto último, el primer mandatario provincial detalló con un ejemplo que “todas aquellas personas del interior de Corrientes, que sabemos que no hubieren contraído en sus lugares de Coronavirus y que vengan a la capital provincial, a recibir atención médica, vamos a determinar los hoteles que se encuentren en zona blanca y que puedan ser recibidos por los mismos”.



Por otro lado, remarcó que “tenemos otros hoteles, que van a recibir a las personas de zona roja” y puso como ejemplo el hotel Confianza al decir que “son los que reciben a las personas que vienen de Buenos Aires, y que necesitan hacer una cuarentena en hotelería y van a ser denominados de zona roja de manera que podamos tener un mayor control de las personas de dónde provengan”.



Además, les pidió a los municipios por medio de una invitación que “determinen cuáles son los hoteles, y si se suman a este programa” y en referencia a este nuevo sistema expresó que “tuvimos llamados de algunos intendentes que requieren hotelería para actividades productivas que están permitidas en Corrientes y que necesitan estos hoteles para llevarlas adelante”.



En referencia a esto último, Valdés dijo que “vamos a ver cuáles son los hoteles de manera que nosotros evitemos que los ciudadanos correntinos puedan ocupar hoteles con personas que vengan y se puedan hospedar con personas que provengan de zonas rojas”.



Gimnasios



Por otra parte, el Gobernador puso de relieve que se habilitarán la actividades en los gimnasios a partir del 1 de junio y para ello es menester que la Secretaría de Deportes junto a los Municipios sigan un protocolo completo para que se capacite a todo el personal, y se informe a las personas de cómo será el procedimiento. La forma y modo estarán determinadas por las comunas.



En este sentido, Valdés resaltó que existen 14 medidas sanitarias que deberán ser cumplidas como por ejemplo “la higiene personal, la desinfección de los lugares, la ventilación de los mismos” y “la utilización de barbijos sin excepción incluyendo a los entrenadores”.



Además, subrayó el jefe del Ejecutivo Provincial y apuntó que “esta es una de las áreas más conflictivas que estamos habilitando hoy en la Fase 5”, y advirtió que “de no tener resultados favorables se revertirá la aprobación del uso de los gimnasios”.



Transporte interurbano todavía en análisis



En materia de transportes interurbanos el mandatario señaló que la Provincia se encuentra analizando los protocolos para presentar novedades sobre el tema en el próximo anuncio.



Bares y restaurantes



Continuando con las nuevas actividades autorizadas, Valdés anunció que los bares y restaurantes serán habilitados “con un factor de ocupación del 50% menor a lo habitual”. Entre las medidas en este marco se remarca la utilización del barbijo sin excepción -sólo se lo podrán retirar para ingerir alimentos y bebidas-; no se permitirá el servicio de barras; en cada mesa podrán estar como máximo cuatro individuos; debe existir una separación de dos metros entre mesas para que haya una libre circulación de los pasillos; los interesados deberán pedir reservas para que los encargados tengan un número de cuántos asistirán para evitar la aglomeración; no puede haber espera de personas; el solicitante tendrá que brindar un número de teléfono para que el restaurant se pueda comunicar.



“De esta manera se sabrá quiénes son las personas que estuvieron, así se tendrá trazabilidad y un total seguimiento del virus”, remarcó Valdés y acotó que para esto “será fundamental el control de los municipios que deberán indicar cuántas mesas están habilitadas en los restaurantes, y si cumplen las medidas exigidas”.



Caza deportiva



Entre otra de las nuevas actividades permitidas en esta fase 5, Valdés señaló que “vamos a estar habilitando la caza deportiva para control de especies exóticas, que en algunos casos está desbordada” y aclaró que “no vamos a estar habilitando a las embarcaciones de ningún tipo, no vamos a estar habilitando la pesca deportiva y los paseos náuticos, por las condiciones en la que se encuentra el río Paraná, con una bajante histórica, donde vamos a estar preservando nuestros recursos ícticos”.



“Por lo tanto vamos a dar instrucciones para que podemos dar otras remesas a los que viven del río Paraná”, anunció, ya que “no vamos a habilitar la pesca de subsistencia, porque vemos que se obtienen muchas más piezas de las que se dice y luego se comercializa”.



Rees sociales y familiares



“Vamos a estar incorporando los encuentros sociales”, indicó luego entre las nuevas actividades permitidas. Y especificó: “los días sábados, al mediodía y a la noche, hasta diez amigos, y los días domingos, los encuentros familiares, hasta diez personas”.



“Y hay que respetar (los límites de) estos encuentros”, dijo luego, entendiendo que “el éxito corresponde al control de movilidad y utilización de medidas sanitarias y de los barbijos”. Mencionó en este marco, la utilización de elementos de desinfección en pisos, lavado de manos, y distanciamiento social en estas rees. Pidió así “usar con total responsabilidad estas libertades que nos permiten el esfuerzo de todos” de modo de “ir reconstituyendo el tejido social en zonas blancas”.



Pero, advirtió: “En el caso que tengamos nuevos contagios, tendremos que volver para atrás estas medidas, si seguimos utilizando barbijos con distanciamiento social, vamos a seguir tenienod estos éxitos”.



La economía



Por otra parte, Valdés también analizó consecuencias de la cuarentena, sosteniendo que “la economía de Corrientes en este tiempo ha sufrido mucho” y relató cómo fue recuperándose los diversos sectores de las producciones agropecuarias e industriales, asegurando que actualmente “Corrientes se encuentra casi al cien por ciento de su producción”. También describió la progresiva rehabilitación del comercio, indicando que hoy están funcionando la totalidad de todos los rubros, como así también las distintas profesiones, con excepción del turismo.



En este sentido, el Mandatario adelantó que “estamos estudiando ya todos los protocolos para comenzar a activar lo que ya presentamos con el Ministro de Turismo (Sebastián Slobayen)”.



Administración Pública



Valdés indicó que todas las decisiones que se debieron tomar en el marco de la emergencia sanitario “fueron realmente difíciles”, considerando que “tenemos que habilitar en este paso también todas las áreas del Gobierno de la provincia de Corrientes”. Aseguró por ello que “ningún área va a permanecer cerrada, vamos a estar activándolas con el personal esencial, pero sin el personal de riesgo”. Dijo que todo empleado de riesgo “va a seguir en su casa”. E insistió: “Vamos a tener habilitadas todas las mesas de entradas y todas las actividades de todas las áreas del Estado de la provincia de Corrientes”.



Próxima evaluación



El próximo anuncio y la próxima evaluación, dijo Valdés que “la vamos a estar haciendo el lunes 8 de junio, en 15 días, que va a continuar la cuarentena, por lo tanto le pedimos a los correntinos que usen el barbijo, es y fue central y esencial para el control del coronavirus, le pedimos que usen el barbijo de manera correcta, cubriendo nariz, boca y tratando de usar la protección adecuada si podemos también en los ojos, que usen la distancia social, no permitan que ninguna persona se le acerque a más de metro y medio o dos metros, mantengamos ese distanciamiento social porque es esencial: barbijo, distanciamiento social e higiene de manos”.



“Yo sé que parece reiterativo, pero es la mejor forma de prevenir el contagio, respetar los protocolos sanitarios, respetarnos en cuanto al distanciamiento, ya vendrá el tiempo en donde los correntinos podremos abrazarnos, podremos enchamigarnos, compartir siempre juntos todos los momentos de alegrías, los momentos de tristeza, pero por lo pronto tenemos que esperar todavía”, sostuvo.



Reconoció luego que “estamos muy lejos de ganarle la guerra a este este virus” y recordó que “una de las primeras cosas que le he dicho a lo correntinos es que estábamos en guerra”. En este sentido, sostuvo que “estamos librando una buena batalla contra el virus, tenemos un buen comienzo, hoy recién está comenzando esta batalla”.



La guerra aún no está ganada



“Seguimos luchando en esta verdadera batalla, cada día que pasa sin casos es motivo de alegría para la provincia y señal que estamos haciendo bien las cosas, pero no podemos relajarnos y en el caso que en los próximos 15 días aparezca el virus, tendremos que poner todo nuestro empeño y esfuerzo, para saber de dónde vino, cómo vino y hacia dónde pueda ir y no perderle el rastro y la trazabilidad”, acotó Valdés al proseguir con sus conceptos y volvió a pedir el máximo de los esfuerzos, ya que en el caso que “nos vaya mal tendremos a volver a las fases anteriores, que son de mayor sufrimiento para la gente”.



En tanto, el titular del Ejecutivo provincial felicitó por igual a todos los correntinos que están haciendo el esfuerzo por cumplir con las normas ante la emergencia sanitaria. Especialmente a las fuerzas de seguridad y a la salud pública, haciéndolo extensivo a intendentes, concejales, empleados y trabajadores municipales, higiene, inspectores de tránsito, médicos, enfermeros, policías, comerciantes y a todos los sectores que acompañan con su esfuerzo.



Día patrio



También se refirió a la celebración del 25 de Mayo, que en esta oportunidad por razones obvias no fue como en otros tiempos. “El año pasado estuvimos con un desfile de más de 200 mil personas en la Costanera General San Martín, saludando al Día de la Patria y hoy las circunstancias son otras”, dijo.



“Hoy es un día de fiesta, que no lo pudimos celebrar como acostumbramos. Lo hicimos izando el pabellón nacional con el intendente Eduardo Tassano y demás autoridades, y luego un Tedeum para seguir agradeciéndole a Dios y a la Virgen que nos siga dando sabiduría y la fuerza necesaria y poder decir Viva Corrientes y Viva la Patria”, terminó expresando Valdés.



Itá Ibaté Secuestraron marihuana y 1.400 atados de cigarrillos

El procedimiento se realizó entre los kilómetros 1.375 y 1.390 del río Paraná. Una embarcación proveniente de la orilla paraguaya arrojó los bultos a la costa de la isla Melilla y rápidamente regresó al país vecino. No hay detenidos. TOP N°2 Comenzó el juicio a un hombre que mató a otro y luego enterró el arma

Se trata de Darío César Encina, de 38 años, quien está acusado de asesinar de un disparo en el pecho a Pablo Sebastián Correa, alias “Sonrisa”, de 33 en una pelea ocurrida el 12 de mayo del año pasado en una zona de pasillos del barrio Molina Punta. Pandemia 15 detenidos en Bella Vista por jugar al fútbol en cuarentena

Ocurrió en la localidad correntina de Bella Vista, donde debieron actuar hasta las divisiones de la mujer y rural de la policía. TOP de Goya Condenaron a 2 hombres a 8 años de prisión por robo calificado

Con prioridad en las personas privadas de su libertad, el tribunal llegó a una sentencia por robo calificado con uso de armas. Cuando la pena quede firme, los imputados serán trasladados a la cárcel de Corrientes. Barrio Pirayuí 44 demorados por organizaron un torneo de fútbol 5 en cuarentena

En un operativo de la Comisaría Décimo tercera lograron aprehender a un grupo de personas jugando al fútbol. Eran menores de edad 13 de los protagonistas.