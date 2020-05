Extienden feria judicial sin cambios hasta el 7 de junio

Martes, 26 de mayo de 2020

Sin cambios, a pesar de los reclamos de diversas agrupaciones de abogados, la Corte Suprema de Justicia prorrogó la feria judicial "extraordinaria" por la pandemia de coronavirus, hasta el 7 de junio inclusive , en consonancia con la decisión del Poder Ejecutivo.





Los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, Helena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti estrenaron la firma digital para esta acordada a distancia, junto con Héctor Marchi, el administrador del máximo tribunal.



Se resolvió, además, que se mantendrá el horario de atención al público para los tribunales de feria de lunes a viernes desde las 09:30 hasta las 13:30 horas. Y que los diversos tribunales deben elegir sus autoridades de feria "para atender los asuntos que no admitan demora " y los derivados de la pandemia.



La Corte Suprema les recordó a los tribunales que pueden ampliar las materias de sus fallos, mas allá de la emergencia, en función de las particularidades de cada fuero, jurisdicción o sede. Esto es porque en el interior del país, con menos casos de coronavirus, los tribunales federales tiene mas chances de funcionar casi a pleno.



Los abogados nucleados en el Colegio de la Ciudad y en el Colegio Público le pidieron a la Corte que deje de lado la feria y que disponga una mayor apertura, pero el gremio de los judiciales reclama que se trabaje cuidando la salud de los empleados. De hecho lanzó una campaña nacional para mostrar que en los tribunales se trabaja mas allá de la feria.



Algunos juzgados y tribunales están trabajando totalmente de manera remota con todos sus empleados y jueces y conectados; en otros casos, algunos empleados concurren a los tribunales y otros están on line. Pero en otros juzgados hay jueces que admitieron que tienen problemas para cumplir con las tareas,



Los abogados consiguieron entre tanto que se habiliten los pagos y las liquidaciones de honorarios y que se pueden iniciar demandas on line además de presentar recursos de manera remota mediante la firma electrónica.



La feria extraordinario se dispuso hace más de un mes y medio tras la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.



La Corte aprobó con anterioridad protocolos para las causas durante la feria extraordinaria, para la convocatoria de los empleados, las consultas al Poder Judicial y a todas las medidas de higiene referidas al manejo de los espacios en los edificios judiciales.



En materia penal se dispuso que cada juez determine la procedencia o no de abrir la feria y se determinó que se debe habilitar para los amparos, juicios laborales, habeas data, procesos de daños y perjuicios, regulación de honorarios y medidas cautelares, entre otros.



También se habilitó a los magistrados a que dicten sentencias definitivas en los expedientes que se encuentren en condiciones de ser resueltos, aún cuando no se refieran a las materias antes mencionadas, y a comunicar la decisión a las partes a través de la notificación electrónica, aún cuando "los plazos procesales se mantendrán suspendidos".



En la misma línea de abrir el servicio de justicia con cautela los tribunales orales deberán darse un procedimiento a distancia para los juicios que están llevando adelante e informar el mecanismo a la Corte. Solo pudieron reiniciarse a distancia los juicios con pocos acusados. Los juicios mas grandes están suspendidos a la espera de una plataforma de videoconferencias adecuada.