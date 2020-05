Preocupación en Italia por una dura lesión que sufrió Zlatan Ibrahimovic Lunes, 25 de mayo de 2020 El sueco no pudo terminar el entrenamiento con el Milan y temen que haya sufrido una rotura en el tendón de Aquiles. Los detalles





No fue una mañana agradable en el norte de Italia. Tras haber realizado una especie de pretemporada en Estocolmo, Zlatan Ibrahimovic regresó al Milan para sumarse al trabajo junto a sus compañeros del Rossonero.



Si bien todavía la Serie A no tiene fecha de reinicio, el sueco volvió para formar parte de los entrenamientos que lidera el entrenador Stefano Pioli. Sin embargo, en la última práctica la estrella escandinava debió abandonar las instalaciones producto de una dura lesión que en principio lo alejará por un tiempo prolongado de las canchas.



Según informaron los medios europeos, como la Gazzetta dello Sport, el goleador “padeció un estiramiento de la pantorrilla gemela, pero existe el temor de que el tendón de Aquiles pueda estar involucrado”.



A la espera de lo que arrojen los resultados médicos, Ibrahimovic estará como mínimo dos meses sin actividad, dado que ese sería el tiempo de recuperación en el caso más optimista.



Tras uno de los habituales partidos amistosos entre los jugadores que integran el plantel, Zlatan sintió un profundo dolor en la pantorrilla que lo obligó a abandonar las instalaciones de Milanello. Algunos allegados al jugador aseguran de que podría tratarse de la misma lesión que sufrió en febrero, “cuando se había perdido el encuentro con Verona y había regresado a tiempo para jugar el derbi contra el Inter”.



El experimentado atacante de 38 años tenía planeado abandonar al Milan por la decepción que había sufrido en los últimos tiempos en el club peninsular, ya que su relación con la dirigencia no es de las mejores.



El sueco no parece dispuesto a renovar su contrato, que culmina el 30 de junio al no compartir el proyecto deportivo de la entidad italiana. El goleador está molesto por la partida del croata Zvonimir Boban, ex jefe de fútbol de la institución, al que considera uno de sus mejores amigos.