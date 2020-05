La Anses amplió su atención virtual para la gestión de beneficios sociales

Lunes, 25 de mayo de 2020

Así lo comunicó el organismo que conduce María Fernanda Raverta en una resolución publicada en el Boletín Oficial en la que detalló los trámites y requisitos que se pueden realizar a través de su página web





La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dispuso hoy la ampliación de la modalidad de la atención virtual para varios trámites relacionados con la gestión de beneficios para la población.



En una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo que conduce María Fernanda Raverta dispuso que la carga de documentación a través de la página web podrá realizarse todos los días de 0 a 20 horas, frente al límite previo que terminaba a las 16.



Además, dispuso ampliar “los trámites a distancia que podrán ser recepcionados mediante el sistema “Atención virtual”. En este sentido, el organismo detalló que se por esta vía se podrá:



-Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.





-Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.



-Iniciar el trámite de asignación por Maternidad/Maternidad Down.



-Asignación por Embarazo para Protección Social.



Por otro lado, se podrán realizar consultas sobre jubilaciones, pensiones, reajustes, Pensión Universal Adulto Mayor, Matrimonio y Convivencia, Desempleo, Subsidio de Contención Familiar, Poderes y la actualización de datos personales o del grupo familiar. En el caso de los trámites relacionados a Hijos, se incluye la Asignación Universal, Asignación por Nacimiento y Adopción, Pensión no contributiva para madre de 7 hijos y el Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes (Ley 27.452). Además, el Certificado de vivienda familiar (RENABAP).



La resolución dispuso que “mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se recepcionarán los trámites referentes a Asignación Familiar por Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Activación de Beneficio Previsional y el Módulo Asesoramiento Integral a través de la Plataforma “ATENCIÓN VIRTUAL”.



Para acceder, la persona interesada debe ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no cuenta con esta clave, la puede generar en el momento.



La Atención Virtual está disponible de 00 a 20 horas Se admitirán 60.000 trámites diarios, informó el organismo.



Además, se destacó que es importante que la persona actualices sus datos de contacto ya que ANSES responderá su consulta por correo electrónico.



El pago del IFE en junio



Por otro lado, cabe recordar que la Anses empezará a pagar en junio la segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono que se otorga a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y otros trabajadores afectados por el parate económico que generó la pandemia de COVID-19. El inicio de los nuevos desembolsos está previsto para después del 3 de junio, día en que se completa el cronograma de la primera tanda.



Según explican en Anses, quienes percibieron el primer pago del IFE no necesitan hacer ninguna clase de trámite para acceder al segundo desembolso. El universo de beneficiarios es exactamente el mismo.



Para contar con una segunda oportunidad para acceder a este beneficio, la Anses creó un aplicativo en su página Web, entrando en la mencionada pestaña de “Atención Virtual”.



El pago del segundo desembolso del bono de Anses todavía no tiene un cronograma, en el que el organismo dirigido por Fernanda Raverta está trabajando en estos días. La intención oficial es que el nuevo cronograma sea “más corto”, luego de que el pago del primer desembolso se extendiera a lo largo de 8 semanas dadas las dificultades que se generaron para alcanzar a un universo de 8,2 millones de personas que en muchos casos no tenían cuenta bancaria.



Las últimas fechas de pago de la primera ronda para los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que hayan elegido a través del Correo Argentino y las redes de cajeros Banelco y Link serán para los DNI terminados en el número 9, los días 2 y 3 de junio, según el calendario informado por la Anses.



“Estamos terminando de trabajar en una propuesta para pagar por segunda vez el IFE, con cronograma que sea seguro; vamos por la mitad del primer pago que ya cobraron 4.733.000 personas, nos falta mucho más”, dijo Raverta a la agencia oficial Télam.