Formosa permite reuniones familiares de hasta 10 personas

Lunes, 25 de mayo de 2020

Durante una conferencia de prensa, el ministro de gobierno, Jorge González, quien encabeza el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, aseguró que "el trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia nos permite hoy continuar teniendo un status sanitario libre de coronavirus".





El gobierno de Formosa resolvió hoy flexibilizar el aislamiento social por coronavirus y autorizó "los encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9 y las 16" ya que la provincia sigue sin registrar ningún caso de la enfermedad.



Durante una conferencia de prensa, el ministro de gobierno, Jorge González, quien encabeza el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, aseguró que "el trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia nos permite hoy continuar teniendo un status sanitario libre de coronavirus".





El gobernador Gildo Insfrán, quien también participó de la reunión, informó en su cuenta de Twitter que la provincia sigue libre de casos de coronavirus. "En Formosa continuamos con la vigilancia intensificada en etapa de contención y la búsqueda activa de casos, habiendo realizado 673 test desde el inicio de la pandemia, todos con resultados negativos a Covid-19", aseguró el gobernador.



Además, agregó que "el trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia nos permite continuar teniendo hasta la fecha un estatus sanitario libre de coronavirus".



Por su parte, el ministro de Gobierno anuncio que el "Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 ha dispuesto autorizar los encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9 y las 16".



Pidió en esa misma línea disfrutar "la posibilidad de poder reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable para que esto no signifique un riesgo para las personas que más amamos".