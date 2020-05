Córdoba, San Luis y San Juan liberan nuevas actividades

Domingo, 24 de mayo de 2020

En Córdoba, se permitirán las salidas recreativas, mientras que en San Juan se flexibilizarán las rees familiares. En San Luis, quedarán liberados algunos deportes y actividades culturales.









La ciudad de Córdoba volvió a flexibilizar la cuarentena la permitir las salidas recreativas este domingo y lunes, de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque a partir de la semana que viene volverán a reunirse las autoridades para analizar cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus Covid-19.





De la misma manera que sucedió el fin de semana pasado, los habitantes de esa provincia podrán disponer de caminatas por el plazo de una hora y en un radio de 500 metros del domicilio, pero en un orden relacionado al DNI: el domingo (personas con DNI con terminación par) y lunes (DNI con terminación impar)



La determinación surgió luego de un análisis exhaustivo de la evolución del virus en la población por parte de la cartera sanitaria provincial y junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Sin embargo, las autoridades informaron que el lunes próximo volverán a mantener un encuentro para enfatizar sobre cómo sigue la cuarentena en la ciudad, a partir del estudio del resultado de los testeos del fin de semana.



Este viernes, en la provincia se registraron nueve casos positivos, lo que elevó la cifra a un total de 454, al tiempo que se comunicó el fallecimiento de un hombre de 80 años que había ingresado al Hospital Italiano el 29 de abril y su diagnóstico se confirmó el 10 de mayo.



El Ministerio de Salud de la Provincia aseguró que desde el inicio de la pandemia se realizaron 33.891 testeos por PCR (hisopados), lo que representa una tasa de 90,4 test cada 10.000 habitantes.



El pasado 18 de mayo se determinó que la capital provincial volviera a la fase 3 debido al incremento de infectados (55 en los últimos tres días), aunque la medida no abarcó al Gran Córdoba.



"Vamos a hacer un control sanitario y de ampliación diagnóstica en 16 barrios de la ciudad Capital donde hay casos positivos, con el objetivo de interrumpir las cadena de transmisión", expresó el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, en aquella ocasión.



En tanto, San Juan anunció que flexibilizará las rees familiares, que estarán limitadas a grupos familiares con un máximo de 12 personas en forma simultánea, siendo los lugares de encuentro habilitados los domicilios particulares, quedando prohibidas las rees en espacios públicos, sitios privados de alquiler, campings, clubes u otros similares.



Los días habilitados para realizar rees familiares serán sábado, domingo y feriados desde las 11 hasta las 19 horas.



El gobernador Sergio Uñac agradeció “la solidaridad y responsabilidad de los sanjuaninos que permitirán desde mañana poder disfrutar de la reunión familiar”.



El mandatario consideró que “esta cuarentena construyó una pared que nos protegió del virus, pero a la vez nos distanció cotidianamente de nuestros afectos”.



Por su parte, San Luis autorizará los cultos religiosos -bautismos, casamientos, rees especiales, Orden Sagrado, Yom Tov, Minián, entre otras- con celebraciones que no podrán superar las 10 personas.



Además, se permitirán las actividades deportivas de hasta 4 personas sin contacto, con elementos personales. Entre ellas, tenis, pádel, golf, pelota vasca, tiro con arco y tenis de mesa. En estos casos la actividad podrá realizarse de lunes a domingo de 8 a 18 respetando la terminación del número de DNI:



También, se activarán las actividades culturales que puedan ser dictadas en el domicilio particular del profesor, de lunes a viernes de 11 a 19, respetando la terminación del DNI de los alumnos con hasta 5 personas incluyendo al profesor. En este punto, se liberan talleres literarios, talleres de artes plásticas (pintura, escultura, bordado, vitrofusión, cerámica, entre otros).



También quedarán habilitados los espectáculos bajo la modalidad de “Presencia en Automóvil”, con la habilitación municipal correspondiente y el visado previo de los protocolos específicos por parte del Programa de Cultura, y posterior aprobación por parte del Comité de Crisis provincial.



Por último, a partir del próximo martes, podrán volver a la actividad las profesiones liberales.