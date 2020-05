Cuáles fueron los nuevos anuncios de Fernánde

Domingo, 24 de mayo de 2020

A continuación, las nuevas medidas y enfoques del presidente de la Nación a la hora de combatir la pandemia de COVID-19 en el país.





RESULTADOS PROVISORIOS DE LA CUARENTENA: “Si uno revisa los resultados, son resultados interesantes los que hemos conseguido, no solamente porque hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, sino porque lo hicimos en todo el país. Además, la economía creció en una 80% en varias provincias”.



CONTAGIOS: “Ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus, y en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado. Pero el virus entró en los barrios populares, que son los lugares donde con mayor concentración de gente existe, donde la densidad demográfica es más alta”.



TASA DE INCIDENCIA DEL VIRUS: “Argentina tiene el 24.3, es su tasa de incidencia, de casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Y gracias a la cuarentena, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva por infección de coronavirus es de alrededor de 5%”.



TIEMPO DE DUPLICACIÓN DE CONTAGIOS: “La última vez que hablamos, en el país el virus se duplica cada 25 días, hoy es cada 33 días, sin contar la zona del AMBA. Del total de casos confirmados, el 87,5% corresponden al AMBA, o sea CABA y 40 municipios. El 84% de los departamentos donde vive el 42% de la población no ha tenido casos en los últimos 14 días”.



ABORDAJE FOCALIZADO: “Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares, y pondremos toda nuestra atención y esfuerzo en ese sector poblacional. Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus, era algo esperable”.



COMEDORES: “Estamos trabajando para aumentar lo que necesiten en materia de alimentación todos esos lugares y para cuidar a los que cuidan a la gente”.



AYUDA DEL ESTADO: “El ATP alcanzó a 2.400.000 trabajadores. El IFE, a otras 6 millones de personas. Y con respecto a las empresas, estamos contentos porque el 60% de los que trabajan en ellas ganan un salario bruto menor a 50 mil pesos”.



PRÓRROGA DE LA CUARENTENA: “Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio inclusive el ASPO y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora”.