NBA volvería en julio y todos los partidos se jugarían en Disney

Domingo, 24 de mayo de 2020

La temporada se paralizó el 11 de marzo cuando comenzó a expandirse el coronavirus en los Estados Unidos.





La NBA admitió que intentará reanudar oficialmente la competencia interrumpida en marzo pasado, a partir de julio. Según un comunicado emitido por el departamento de prensa del organismo, el complejo deportivo de la señal Disney-ESPN, ubicado en la ciudad de Orlando, estado de Florida, será acondicionado como "el único lugar para los entrenamientos, juegos y hospedaje" de los distintos planteles de las franquicias.



La Asociación de Jugadores (NBPA) también participó de las "conversaciones exploratorias" con The Walt Disney Company, según explica el texto.

NBA comunicó que la prioridad "continúa siendo proteger la salud y brindarle seguridad a los protagonistas", razón por la cual prosigue en contacto con "los expertos en salud y funcionarios gubernamentales" para redactar los protocolos médicos pertinentes.



Es más, para reforzar esta intención, el periódico The New York Times informó que el departamento de salud del condado de Orange, en el estado de Florida, otorgó una "autorización escrita a Orlando Magic" para someter a una prueba estricta a toda aquella persona "que ingrese a sus instalaciones de práctica".



La competencia, interrumpida el pasado 11 de marzo, cumplió ya casi las dos terceras partes de la temporada regular.