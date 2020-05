Corrientes podrá habilitar gimnasios, bares y restaurantes Viernes, 22 de mayo de 2020 Si bien por el aumento de contagios en el área metropolitana se considera que no hay margen para flexibilizar la cuarentena, la situación por la que atraviesan muchas de las provincias es distinta. Es por ese motivo, que el Gobierno oficializó hoy en el Boletin Oficial habilitaciones de gimnasios, bares y también restaurantes en Corrientes.



Bajo la decisión administrativa 876/2020, se exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, "a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados para Santa Cruz, Corrientes y Chubut".



En Corrientes se reabrirán gimnasios, bares y también restaurantes. En el caso de Santa Cruz, se habilitarán restaurantes, confiterías, servicios de delivery y sistema Take Away (comida para llevar)



En tanto en Chubut se habilitó el transporte público de pasajeros interurbanos, en el trayecto que abarca entre las ciudades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, al igual que el recorrido entre las ciudades de Esquel y Trevelin.



Según se aclara en el Boletín Oficial, en todos los casos del ejercicio de los distintos rubros habilitados se deberá garantizar "la organización de turnos, si correspondiere y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19".



Asimismo, se aclara que las empleadoras y los empleadores deberán "garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros".



En cuanto al desplazamiento de las personas alcanzadas por la presente medida, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad o servicio exceptuados.



Más allá de las nuevas concesiones, las tres provincias deberán realizar en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.