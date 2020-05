Murió un chico de 19 años y es la víctima de Coronavirus más joven del país

Viernes, 22 de mayo de 2020

Había ingresado a un hospital público hacía cuatro días. Formaba parte de los grupos de riesgo por ser portador de HIV y padecer meningitis.





El coronavirus acaba de provocar la primera víctima fatal menor de 20 años en la Argentina: es un joven que tenía 19 y vivía en José C. Paz​. El fallecimiento fue confirmado en el reporte vespertino del Ministerio de Salud de Nación correspondiente a este jueves.



Desde la Municipalidad informaron a Clarín que había ingresado a un hospital público hacía cuatro días, aunque el virus se lo habría contagiado poco más de una semana atrás. El hombre de menor edad que hasta ahora había fallecido por Covid-19 tenía 27 años.



El joven tenía problemas de salud previos y formaba parte de los grupos de riesgo. "Era portador de HIV y padecía de una meningitispor criptococo", explicó a Clarín Gastón Yañez, jefe de Gabinete del Municipio que comanda el peronista Mario Ishii​.



El funcionario agregó que "este viernes haremos una reunión con el nuevo secretario de Salud". Se prevé que luego de ese encuentro difundan un parte de prensa con más información sobre la víctima fatal.



José C. Paz no está entre los distritos del Conurbano con mayor cantidad de infectados, pero sí muestra una alta tasa de mortalidaden relación a la cantidad de contagios. El informe epidemiológico emitido por la Comuna este jueves a la noche indica que desde que comenzó la pandemia tuvieron 53 casos, con ocho muertos. Once infectados ya recibieron el alta.



El fallecimiento del joven de 19 años se conoció este jueves, con el último parte de casos que divulgó el Ministerio de Salud nacional. Allí se informó que Argentina tuvo un nuevo récord de casos positivo: 648 en las últimas 24 horas.



En el mismo lapso se sumaron 13 víctimas fatales. Las otras fueron cinco personas de 60, 72, 73, 75 y 95 años residentes de la provincia de Buenos Aires; dos porteños de 84 y 88 años; otros dos chaqueños de 58 y 75 años; y tres mujeres, de 52, 89 y 67 años, todas oriundas de territorio bonaerense.



Es en la provincia de Buenos Aires donde el número de víctimas vuelve a ser mayor que en el resto del país: por caso, de las 13 de este miércoles, nueve son del distrito que comanda Axel Kicillof​.



En cuanto a la cifra de casos del día, ahí es la Ciudad de Buenos Aires el territorio que lidera la lista, con 379 contagiados (con 4.202 en total), seguida de la provincia de Buenos Aires, con 213 (3.309).



Mientras que luego siguen Chaco (34/694), Córdoba (12/441), Santa Fe (5/254), Río Negro (3/336), Mendoza (1/90) y Tucumán (1/43). El resto de las provincias no registró casos este jueves.



El 31 de marzo, Ishii había quedado en medio de una polémica al asegurar que en José C. Paz "se prevé que pueden morir 5 mil personas por este quilombo del coronavirus". La impactante frase fue lanzada por el propio jefe comunal del Frente de Todos en un video que fue publicado por el medio local SM Noticias.



En la filmación, el alcalde peronista asegura que hay sectores que "buscan un estallido" al convocar a los vecinos para la entrega de bolsones alimenticios. Y promete que entregará alimentos "casa por casa", y que él mismo compraría la mercadería. En ese sentido, le pide a los presentes que formen fila "para que anoten sus nombres y recuerda que "durante cuatro años no le faltó comida a la gente de José C. Paz".