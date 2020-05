Foyth no es del agrado del DT Mourinho y no seguirá en Tottenham Jueves, 21 de mayo de 2020 El defensor argentino Juan Foyth no colmó las expectativas del entrenador portugués José Mourinho y no seguirá jugando en el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa de fútbol, según lo reveló hoy la prensa británica.



Según Football Insider el equipo londinense pondrá a Foyth a la venta después de no haber causado buena impresión desde que Mourinho se hizo cargo del equipo el año pasado, en lugar del argentino Mauricio Pochettino.



"Foyth es un joven talento que podría llegar lejos, pero a Mourinho no le gusta" indicó Footballa Insider.



Foyth, de 22 años, ex Estudiantes de La Plata, suma 10 partidos en el seleccionado argentino y 32 en el equipo inglés en donde es compañero de los también argentinos Paulo Gazzaniga, Erik Lamela y Giovani Lo Celso. .



El defensor, que puede actuar como zaguero o marcador de punta por el sector derecho de la defensa, está relegado en el Tottenham por el inglés Eric Dier, los belgas Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, y el colombiano Davinson Sanchez.



El ex DT del equipo londinense, el santafecino Pochettino, fue quien recomendó la compra de Foyth y estaba convencido de que podría ser figura en el Tottenham, en donde brillaron los argentinos Julio Ricardo Villa y Osvaldo Ardiles en la década de 1980.