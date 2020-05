Coudet se mostró cómodo en Brasil y desea quedarse más de dos años

Jueves, 21 de mayo de 2020

El entrenador argentino Eduardo Coudet reconoció sentirse muy cómodo en Internacional de Brasil, un club al que elogió por su infraestructura, y adelantó que desea quedarse trabajando más de dos años, para repetir sus anteriores ciclos en Rosario Central y Racing Club.





“Mis experiencias en Rosario Central y Racing fueron de al menos dos años en la institución. Espero que se repita aquí, o ¿por qué no más tiempo? Realmente me siento bien. Pero, los resultados mandan y el objetivo son los títulos”, señaló el entrenador argentino que tiene contrato hasta fin de 2021, en declaraciones a Globo Esporte.



Coudet, campeón con Racing en la Superliga 2019, está conforme con el centro de entrenamiento de Gigante Park y añadió: “Nos sentimos muy cómodos desde el principio. Estoy feliz aquí y nos tratan de la mejor manera, tenemos todo lo que necesitamos. La directiva se preocupa y somos una gran familia”.



El ex técnico de Rosario Central dirigió a Inter en 15 partidos durante 2020, entre el torneo Gaucho y la Copa Libertadores, logrando nueve victorias, cinco empates y una derrota (un clásico ante Gremio) con un 71 por ciento de eficacia, todo antes de la suspensión de la actividad a causa de la pandemia de coronavirus.



“Además, Inter me gusta porque es un club apasionado, como Central y Racing, equipos en donde la gente que trabaja muestra esa pasión también”, puntualizó el ex jugador de Platense, River, Rosario Central, San Lorenzo y Colón.