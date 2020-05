Gonzalo Higuaín está en los planes del DC United de la MLS

Jueves, 21 de mayo de 2020

El goleador argentino de la Juventus de Italia, Gonzalo Higuaín, está en los planes del DC United de la liga estadounidense de fútbol (MLS), en donde juega y es asistente técnico su hermano Federico, según informó hoy la prensa norteamericana.





El interés del United por Gonzalo Higuaín está en su etapa inicial, el club no inició aún gestiones oficiales con el jugador ni con la Juventus, señaló un allegado al club capitaliano, publicó el Washington Post.



La posibilidad de la llegada del ex delantero de River y Real Madrid, de 32 años, obligaría al DC United a realizar una oferta a Juventus, club con el cual Gonzalo tiene contrato hasta junio de 2021.



No obstante, Higuaín tendría deseos de regresar a la Argentina, siendo River su destino, ya que su madre no goza de un buen estado de salud y quiere estar a su lado, en una operación en la que Juventus podría incluir la adquisición de parte del pase del colombiano Jorge Carrascal.



Higuaín, quien jugó los mundiales de 2010, 2014 y 2018, se convertiría sin duda en el jugador mejor pagado del DC United, con un salario de varios millones de dólares ya que en Juventus trascendió que gana 11 millones de euros por temporada.



La adquisición de Higuaín, si finalmente se concreta, sería la segunda del DC United de una figura del fútbol europeo, ya que hace dos temporadas contrató al inglés Wayne Rooney, ex Manchester United y Everton.



Por su parte, Federico Higuaín, de 35 años y ex River Plate, Nueva Chicago, Independiente, Godoy Cruz y Colón, se unió al United en marzo último después de ocho temporadas con el Columbus Crew, y además de jugar, también es asistente del entrenador estadounidense Ben Olsen.



En el DC United juega el delantero argentino Yamil Asad, ex Vélez e hijo del ex goleador Omar Asad, campeón de América y del Mundo con el equipo de Liniers.



La MLS está suspendida por la pandemia de coronavirus tras jugarse el 8 de marzo pasado la segunda fecha de la temporada y el DC le había ganado a Inter Miami y perdido con Colorado Rapids.