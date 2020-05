Una mujer policía denunció que fue abusada por un oficial Jueves, 21 de mayo de 2020 La exposición fue hecha en la Fiscalía de Instrucción, donde acusó al hombre de tirarla a una cama y manosearla. Reveló además que el sujeto le pidió que no hablara. Ahora el caso está en manos de la Justicia.



Una mujer policía que presta servicios en Santo Tomé denunció a un oficial de la Policía de Corrientes por abuso sexual, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de aquella ciudad. “Me tiró a la cama y dijo sentir cosas por mí”, relató la presunta víctima ante las autoridades judiciales, donde además añadió que todo sucedió cuando prestaba servicio en un puesto fijo. La denuncia contra el oficial fue por abuso sexual simple.



Ambos prestan servicio en la Comisaría Segunda de Santo Tomé, indicó el portal Diario Policial. El hecho se habría registrado el 14 de mayo en un puesto policial fijo.



Según relató la mujer, el oficial se acercó en un auto particular e ingresó al destacamento diciendo que “estaba controlando los puestos”. Contó que fue entonces cuando “me agarró y tiró en una cama que tenemos ahí, diciéndome que sentía cosas por mí y que deseaba tener relaciones sexuales, intentando besarme y manoseándome”, contó la denunciante.



Admitió que en ese momento “solo intentaba sacármelo de encima pidiendo que me suelte, pero no cedía con su actitud hasta que, en medio del forcejeo, golpearon las manos unas criaturas y ahí me soltó y se fue en su auto”. Agregó que solicitó el apoyo de un móvil policial, pero previamente el oficial que la habría atacado la llamó diciéndole que no lo denunciara porque “él estaba loco” y que “le pida lo que quiera, que me iba a dar a cambio de mantenerme callada”, describió.



Contó además que la única solución que le dieron sus superiores era trasladarla al puesto del hospital o ubicarla en los puestos con un personal masculino para que “la cuiden”. Finalmente fue transferida a la Unidad Regional 5. En cuanto a la denuncia, quedó radicada en la Fiscalía de Santo Tomé, remarcaron las mismas fuentes.