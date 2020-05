Diputados otorgó media sanción al nuevo Código Procesal Civil de Corrientes

Jueves, 21 de mayo de 2020

Se trata de la actualización de los procedimientos de los juicios civiles, dotándolos de claridad y celeridad; y mayor intervención de las partes, a través de la Oralidad, incorporando -claro está- la tecnología. “La autoría le pertenece a la Democracia correntina”, coincidieron los legisladores.







La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, en una histórica sesión, presidida por Pedro Cassani, otorgó media sanción al nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, el cual fue conceptualizado como “el más moderno del país”, citándose en el encuentro de marras que su autoría “no pertenece a ningún partido político, ni sector, sino a la DEMOCRACIA CORRENTINA”.



Los diputados coincidieron en destacar la amplia participación -de todos los interesados- en el texto que ahora pasa al Senado para completar su trámite legislativo; y la decisión política de adecuar los juicios civiles a la modernidad; incorporando la tecnología informática y comunicacional; y protegiendo, además, a los “sujetos vulnerables” para quienes el Poder Judicial debe dar trato prioritario y preferencial.



El diputado Marcelo Chaín, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, agradeció a todos los que aportaron conocimientos y trabajo arduo que desembocara en la aprobación del proyecto de ley, destacando además de las bondades del mismo, su mezcla de emoción: “siento alegría, orgullo, emoción”, señaló ante sus pares.



Previamente, el diputado Horacio Pozo había relatado que con la implementación del nuevo código, se gastará menos tiempo y personal; aplicando el “derecho de última generación”. Citó como ejemplo de novedades “el expediente y la notificación digital”.



El diputado Félix Pacayut, en tanto, citó cuestiones de derechos humanos, y economía procesal, entre tantos otros detalles.



Del mismo modo, su par José Mórtola, se explayó con vehemencia, remarcando que la iniciativa “sintetiza la pasión y el entusiasmo correntino”, en dotar de un código moderno a todos y todas, deseando a la vez, un mayor presupuesto para su implementación, y “que sean bien utilizados”, agregó en ese aspecto. “El proyecto no pertenece a ningún partido político, ni sector, sino a la democracia correntina”, afirmó.



El diputado radical Manuel Aguirre, apeló a la historia. Recordó que Corrientes fue la primera provincia en tener su propia Constitución, y aludió a quienes fueron protagonistas de las primeras normativas que tuvo la provincia. “Los cambios, son rápidos”, afirmó para asegurar que “hoy, se viven otros tiempos” que merecen la adecuación inmediata.



La diputada de Eli Lucía Centurión, expresó que todo un capítulo refleja la preocupación y la acción en favor de los sujetos vulnerables, para quienes el Poder Judicial deberá dar trato prioritario y preferente.



El diputado Javier Sáez del PP, rememoró el pensamiento popular de que “una justicia tardía, no es justicia”, felicitando el trabajo de todos los que participaron en la redacción del nuevo Código de Procedimiento Civil.



La diputada del PL Ana Pereyra, manifestó su “orgullo” por ser parte de la histórica reforma. También resaltó la apertura de la cámara y el equilibrio logrado, además de la decisión política de avanzar con la misma.



El diputado del PJ Marcos Otaño, en su alocución mencionó que “el problema no son los años que pasaron (para la modificación)… El problema es la brecha que se amplía entre el derecho y la sociedad… porque sino, actualizaríamos todas las leyes de más de 20 años. Es importante hacer esa reflexión, porque ese es el punto que como legisladores debemos tener la sensibilidad para ir adaptando las normas a las demandas sociales”.



La diputada Albana Rotela, agregó a todas las exposiciones la tutela judicial efectiva que otorga el nuevo Código, y el aporte a la paz social.



Cerrando las fundamentaciones, el presidente el cuerpo Pedro Cassani, dijo: “me siento orgulloso por pertenecer a este cuerpo. Esta es una de esas sesiones -acá le llamaron histórica-, yo quiero ser un poco más humilde y digo que son sesiones de las que uno no quiere irse, porque siente que realmente vale la pena; cuando la política juega partido en serio, donde nos olvidamos de las cuestiones de pertenencias, de estructuras políticas y donde el objetivo que tenemos todos, es tratar de generar herramientas para que la gente pueda vivir un poco mejor”.



Entre otros conceptos, felicitó a la comisión “que trabajó sin ningún tipo de retaceo, donde nadie intentó ser protagonista principal en esta construcción, donde entre todos pusieron el mejor esfuerzo, la mejor perspectiva de las cosas que se necesitaban hacer y los resultados están a la vista”, concluyó.







LOS CAMBIOS



Los 750 artículos aprobados por unanimidad en la sesión de la Cámara de Diputados, instauran, mayor claridad a los juicios y también celeridad, al incorporar la tecnología de la información y comunicación.



También, mayor intervención en el juicio a las partes; estableciendo la oralidad, como instrumento para que se puedan resolver los conflictos ante la sede judicial, herramienta que pondrá a Corrientes a la vanguardia del país y Latinoamérica.



“Una vez sancionado el Código, vamos a tener una estructura bastante parecida a la que vemos en las películas americanas, donde el Juez en persona, no un secretario como es hasta ahora, escuchando a las partes, a los testigos, y se resuelve el caso, en pocos días… incluso los mensajes de wasap y videos tendrán la validez que hoy no tienen”, explicaron didácticamente algunos juristas.



La diputada Lucía Centurión, durante la sesión, habló de la importancia del capítulo 6 que establece la protección de las personas en situación de de vulnerabilidad.



“Independientemente de que existan las reglas de Brasilia, independientemente de los Tratados Internacionales… que hoy ese amplio espectro de vulnerables tengan la posibilidad de ejercer sus derechos, porque una norma procesal expresamente lo consagra, es un adelanto que marca la diferencia, y que marca la impronta que decía el diputado Pozo y el diputado Chaín, de porqué este Código Procesal Civil y Comercial va a ser el que va a abrir el camino a todos los códigos procesales del país”, aseguró.



“Que un sujeto vulnerable hoy pueda acceder a la justicia y que la justicia le pueda dar herramientas para que se sienta en condiciones de ser escuchado, de que se recepcionen sus demandas, aplicar equipos interdisciplinarios de acuerdo a la carencia que puedan tener es algo que le está dando la seguridad y donde el Estado a través de la incorporación de este instituto, le está también dando la seguridad de que sus derechos van a ser escuchados”, afirmó.



“El hecho de que todas las instituciones representativas de la provincia hayan participado en la redacción de cada una de sus normas, creo que hace que hace la legitimidad”, agregó.







APORTES



Entre otras instituciones, participaron del trabajo conjunto: Facultad de Derecho de la UNNE, la Universidad Católica de Salta, la Facultad de Derecho de la Universidad Cuenca del Plata y la Asociación Civil Círculo de Estudios Procesales Dr. Virgilio Acosta.



También participaron de este trabajo colaborativo la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, la Asociación Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Colegio de Magistrados y Funcionarios, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ), el Ministerio Público y el Superior Tribunal de Justicia.



En la sesión se hizo un reconocimiento a la doctora Silvia Esperanza, y a la secretaria del cuerpo parlamentario Evelyn Karsten, entre otros profesionales de la casa legislativa, que procedieron a la revisión final del texto, antes de su aprobación en el día de la fecha.