En Corrientes más de 430 mil personas recibirán los aumentos Miércoles, 20 de mayo de 2020 El incremento de 6,12% alcanzará en Corrientes a 148.000 jubilados y pensionados nacionales; 69.000 pensiones no contributivas; 136.000 niños y niñas beneficiarias de AUH, 2.900 AUE, 82.000 asignaciones familiares. El incremento se suma a los bonos de enero, abril y la suba de marzo con lo que las jubilaciones mínimas acumulan 20% de mejora en el primer semestre de 2020.





El Gobierno Nacional anunció un nuevo incremento del 6,12% para todos los jubilados y pensionados nacionales. La suba se pagará desde junio y también alcanza a pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignaciones Familiares.



En Corrientes hay 437.900 personas que reciben estos beneficios.



Este incremento sumado al bono de enero, el aumento de marzo, la bonificación de abril permite que las jubilaciones mínimas acumulen un aumento del 19,9% en el primer semestre de 2020; con lo que en junio más del 80% de los pasivos nacionales le habrán ganado a la inflación con los aumentos otorgados frente a una inflación proyectada del 14,4% para este semestre.



Los jubilados y pensionados nacionales también recibieron mejoras indirectas en sus haberes a través del regreso de los medicamentos gratuitos que otorga el PAMI y que genera un ahorro del 30% de la economía de los adultos mayores, el congelamiento de tarifas en servicios públicos; períodos de gracia, congelamiento de cuotas y reducción de intereses para aquellos que tienen crédito tomado en Anses.



En Corrientes 437.900 personas serán alcanzadas por el aumento del 6,12% entre jubilados y pensionados nacionales, pensiones no contributivas, titulares de AUH, de AUE y Asignaciones Familiares:



148.000 Jubilados/as y Pensionados/as nacionales

69.000 pensiones no contributivas

136.000 niños, niñas, jóvenes beneficiarios de AUH

82.000 Asignaciones Familiares

2.900 titulares de AUE

En el marco de la asistencia por emergencia sanitaria y aislamiento social, en lo que va del 2020 el Gobierno Nacional también aportó para los sectores sociales más vulnerables inversión social con el pago de bonos en diciembre, enero y abril; aumento en marzo, pago de Tarjeta Alimentar, de Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros beneficios económicos.