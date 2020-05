El plan del Real Madrid para fichar a tres de los mejores jugadores del momento

El presidente de la Casa Blanca, Florentino Pérez, se planteó hacer una renovación del plantel que hoy dirige Zinedine Zidane de cara a la reinauguración del Santiago Bernabéu





A la espera de lo que será el regreso del fútbol en España, que todavía no tiene una fecha definida para el reinicio de la competición luego de más de dos meses de suspensión producto del avance de la pandemia de coronavirus en el país ibérico, uno de los más afectados en Europa por el efecto del virus COVID-19, el Real Madrid trabaja de cara al futuro.



Uno de los clubes más importantes del mundo, ganador en 13 oportunidades de la Champions League, buscará dar un golpe de efecto en los próximos mercados de pases con el objetivo de que el primer equipo tenga nuevas figuras una vez que se terminen las obras y se complete la reinauguración del Santiago Bernabéu, la casa de los madridistas.



Con ese objetivo, Florentino Pérez tendría un plan estratégico de fichajes que intentará llevar a cabo durante los tres años venideros. Según informó el periódico AS, de España, el presidente de la Casa Blanca habría elegido a tres jugadores jóvenes que están atravesando el mejor momento de su carrera para vestirlos de blanco en los próximos años.



El primer apuntado para que se sume al plantel que dirige Zinedine Zidane para la temporada 2020-2021 sería Eduardo Camavinga, el franco-angoleño de 17 años que en la actualidad se desempeña en el Stade Rennais Football Club de la Ligue 1, de la primera división de Francia. Nacido en Angola pero naturalizado francés, el mediocampista sería el apuntado por Zizou para cubrir el lugar de Paul Pogba, el volante que se consagró campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y que hoy milita en el Manchester United.



Ante la negativa de la dirigencia madridista de cumplirle el deseo a su entrenador de adquirir el pase de Pogba, el joven Camavinga ocuparía el lugar del ex Juventus. Con contrato en el club francés hasta 2022, el Real Madrid estima que podría quedarse con el pase del futbolista por una suma cercana a entre 50 o 60 millones de euros.



Si avanzamos en el tiempo, el próximo objetivo de la Casa Blanca para el verano europeo del 2021 sería sumar a sus filas a Kylian Mbappé, el delantero llamado a ser el heredero del trono que vienen ocupando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la última década como el mejor futbolista del mundo. Ya campeón mundial con su selección, el punta francés tendría decidido no renovar con el París Saint Germain y mudarse a la capital de España para ser entrenador por uno de sus ídolos.



Más allá de su deseo, habrá que estar atentos a los cambios que se puedan producir en el contrato del futbolista, en el caso que finalmente extienda su contrato con el PSG. De ser así, el objetivo de Mbappé sería que exista una cláusula de salida exclusiva para alguno de los grandes equipos del fútbol europeo.



El último caso de estudio por parte de Florentino es el del goleador sensación de la Bundesliga y Europa. El noruego Erling Braut Haaland, de 19 años, tiene fecha posible de compra por parte de la Casa Blanca dentro de un par de temporadas, para el verano del 2022. En el mejor momento de su corta carrera, el goleador del Borussia Dortmund ya suma 41 goles en 34 participaciones con el conjunto alemán en lo que va de la campaña. Anotó en 24 partidos y en seis de ellos convirtió un hat-trick.



¿Por qué el Real Madrid esperaría hasta 2022 para comprar a Haaland? Primero porque en la actualidad el Dortmund pediría mucho dinero por su pase -lo adquirió por poco más de 20 millones de euros la pasada temporada al Red Bull Salzburgo, de Austria- y además porque la institución acaba de renovar a Karim Benzema, el goleador estrella del equipo. Más allá de este escenario, el conjunto madridista sabe que tendrá fuertes competidores en el camino para hacerse con los servicios del noruego: PSG y Juventus ya mostraron interés en la nueva joya del fútbol mundial.



Hace poco más de un mes, el Madrid publicó nuevas imágenes de lo que será la nueva versión del Santiago Bernabéu, su estadio. Habrá grandes restauraciones, incluyendo un lugar privilegiado para los trofeos y unas pantallas alrededor de todo la tribuna. El cambio más significativo que tendrá el recinto será la inclusión de un techo retráctil y el cambio por completo de su fachada, que pasará a ser de un color plateado metalizado.



Luego del parate de los trabajos a razón de la pandemia de coronavirus, los trabajadores ya volvieron a continuar con las tareas de reforma del estadio que empezaron hace casi un año y que acabarían en octubre de 2022. El costo total, con el pago de los intereses, sería de aproximadamente 869 millones de dólares. Para esa época es que Florentino Pérez quiere contar vestidos de blanco con el trío Camavinga-Mbappé-Haaland.