Los jugadores que podrían irse de River en el próximo mercado de pases

Miércoles, 20 de mayo de 2020

La dirigencia millonaria deberá tomar decisiones importantes en los próximos días con respecto al futuro del plantel





Mientras aún es incierta la vuelta al fútbol en Argentina y se acaba de crear la Liga Profesional de Fútbol (reemplaza a la Superliga y nuclea a los 24 clubes que hoy juegan en la élite del país), en River están en estado de alerta, ya que los dirigentes deberán tomar decisiones importantes en los próximos días con respecto al armado del plantel que comandará Marcelo Gallardo.



El primer asunto a resolver es el de los tres futbolistas a los que se les vence el contrato el próximo 30 de junio. Ellos son los arqueros Germán Lux y Enrique Bologna y el delantero Ignacio Scocco. El pasado 14 de mayo AFA y Agremiados llegaron a un acuerdo, el cual permite extender por seis meses los vínculos ante este cuadro de situación planteado por la pandemia del coronavirus



Con el tema arqueros el millonario deberá tomar una decisión: si quiere tener a un experimentado para suplir a Franco Armani ante un eventual contratiempo o si apostará por darle el respaldo a un juvenil. Cuando el ex Atlético Nacional no pudo ser de la partida, el Muñeco apostó por el Beto Bologna.





El caso de Ignacio Scocco es diferente. Tanto el club como Marcelo Gallardo quieren retenerlo, pero el delantero de 34 años aún mantiene el interrogante. En el último tiempo no contó con la continuidad que anhelaba y en su cabeza ronda la idea de regresar a Newell’s para quemar sus últimos cartuchos en el club que lo vio nacer. Su ex compañero y amigo Maxi Rodríguez reconoció públicamente que le envía mensajes intentando convencerlo de volver a la Lepra.



El buen andar del equipo millonario en los últimos años valorizó al plantel y varias instituciones europeas tienen en la mira algunos de los pilares del Muñeco.



Uno de los que más llama la atención es Gonzalo Montiel, a quien se le vence el contrato en junio de 2021 y por quien la dirigencia de River ya empezó las negociaciones para extenderle el vínculo. Desde el entorno del jugador le aseguraron a Infobae que aún no tienen una oferta formal, pero sí varios pretendientes que podrían realizar su jugada en los próximos días.



Uno de los principales interesados es el West Ham de Inglaterra, entidad que ya quiso llevárselo en enero (ofreció un préstamo con opción de compra de 10 millones de euros), pero en Nuñez desestimaron la oferta. Manuel Lanzini develó que los dirigentes le pidieron referencias por el marcador de punta.



Otro de los que no le pierde pisada es el Valencia de España. Un escalón por detrás asoman Roma, Bayer Leverkusen y Betis. La cláusula de salida de futbolista actualmente es de 20 millones de euros.



Una situación similar al de Montiel es la de Lucas Martínez Quarta. Es otro de los más requeridos en el Viejo Continente y su vínculo con River también finaliza en junio de 2021 (desde el Monumental ya se comunicaron con su agente para extender el contrato). Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, comentó que el defensor es “uno de los jugadores interesantes que tiene el fútbol argentino".



El neroazzurro no es el único que lo tiene en su agenda al marcador central de 24 años. También lo pretenden dos equipos de España y uno de Alemania. Su cláusula de rescisión es de 22 millones de euros.



Otro nombre que ganó notoriedad en los últimos días fue el de Jorge Carrascal, a quien la prensa italia apunta como la clave para seducir a Juventus y lograr la vuelta de Gonzalo Higuaín. Además, Fiorentina y Besiktas también consultaron por el colombiano. Desde el círculo íntimo del mediocampista le dijeron a Infobae que “aún no hay nada concreto y el jugador está feliz en el club. Fue un salto importante para él”. Su carta de salida es de 20 millones de euros.



Uno que encendió las alarmas de atención es Rafael Santos Borré, goleador de la Superliga junto a Silvio Romero, de Independiente. Desde España avisan que Atlético Madrid estudia la posibilidad de ejercer la cláusula que tiene a su favor (7 millones de euros), una cifra que se podría considerar muy baja para los montos que se venían barajando en los últimos mercados de pases.



Actualmente ambos clubes tienen el 50 por ciento de la ficha del atacante, pero los de Núñez poseen los derechos federativos (su vínculo finaliza en junio de 2021). Otro interesado es el Crystal Palace de la Premier League.



Lo que suceda con el colombiano y con Nacho Scocco podría cambiar el panorama de Lucas Pratto. El centrodelantero perdió mucho terreno en el último tiempo dentro de la consideración de Marcelo Gallardo y su representante reconoció que no vería con malos ojos cambiar de aire para ir en búsqueda de continuidad.



Para que no suceda lo mismo que con Carlos Sánchez, Marcelo Barovero, Ariel Rojas, Leonel Vangioni y Camilo Mayada, que se fueron y no dejaron dinero en las arcas del club, en River tomaron nota y ya comenzaron a dialogar con algunos de los que se le vence los contratos en junio de 2021.



Además de los mencionados casos de Gonzalo Montiel, Martínez y Rafael Santos Borré, están Leonardo Ponzio, Javier Pinola, Santiago Sosa, Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez.



Los últimos tres parecen ser los más complejos, debido a que cuentan con diversas ofertas del exterior. El mediocampista central, en su momento, estuvo a un paso de firmar con Everton, al uruguayo lo siguen desde la Premier League y el punta es pretendido en la Serie A y La Liga.