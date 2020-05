Crece la demanda de cigarrillos en Corrientes y hay faltantes Miércoles, 20 de mayo de 2020 La única distribuidora local afirma que no dan abasto por la demanda y qué el reparto es sectorial.



Luis Rolón, propietario de la única distribuidora de cigarrillos en la ciudad, ubicada en avenida Ayacucho 3103, confirmó que "no dan abasto por la demanda y el reparto es por sectores"



Explicó que "el consumo mensual promedio es de 600 mil atados, pero hubo 10 días sin stock y los kioskos agotaron todo su remanente. La distribución se hace por zona y no damos abasto, por eso la faltante en algunos lugares".



La empresa monopoiza la distribución de los cigarrillos de Massalin Particulares S.A y Nobleza Piccardo en Corrientes. Por protocolo de seguridad, las tabacaleras trabajan a un 60 por ciento, para evitar aglomeraciones.



Además recién desde ayer, la tabacalera Sarandí S.A comenzó a distribuir sus productos al interior del pais. Se estima que hoy o mañana, se abastecería a Corrientes,



Francisco Marmol de la tabacalera Sarandí S.A confirmó que los cigarrillos de la empresa recién llegarán a Corrientes esta semana. "Estamos operando y para el fin de semana abasteceremos a Buenos Aires y Capital Federal. Recién desde el lunes o martes al resto del país".



"Los cigarrillos no tendrán aumento de precios. Tampoco podremos producir más porque el protocolo sanitario sólo establece una operatividad del 60 por ciento. Es decir de 300 empleados, están trabajando 200 y eso complica un poco la situación", dijo el empresario