Familia Arapí rechaza posibilidad de libertad condicional a condenados

Martes, 19 de mayo de 2020

Se ha pedido expresamente a la jueza de Ejecución de Condena, a través del abogado querellante Hermindo González, que sea rechazado el pedido de otorgarle la condicional al condenado Rene Raúl Piris.





La familia Arapí repudia cualquier posibilidad de que los policías condenados por el homicidio de Juan Alberto Arapí, amparados en la emergencia sanitaria, obtengan el beneficio de la libertad condicional.



A través de un comunicado dieron a conocer que el ex subcomisario René Raúl Piris estuvo en libertad desde el momento que participó del asesinato (diciembre de 2001) hasta su sentencia firme (2017).



“La Justicia no evaluó debidamente el temido riesgo procesal, que finalmente sucedió, ya que inmediatamente de la sentencia se fugó, pasó a la clandestinidad, sin que la Justicia pudiera notificarlo y detenerlo. Los mecanismos de búsqueda no se activaron por parte de la prevención o la Justicia, sino que, como en todas las instancias de esta causa, fueron la familia y los organismos de Derechos Humanos los que lo encontraron”.



“A pedido de los familiares, el presidente del Tribunal Oral Penal 2 tuvo que solicitar a fuerzas policiales federales que lo detuvieran. Su condena la está cumpliendo, por privilegio, en un penal de mínima seguridad, en la Granja Yatay, donde no hay hacinamiento ni riesgos vinculados a la pandemia. Por lo que se ha pedido expresamente a la jueza de Ejecución de Condena, doctora Zacarías de González, a través del abogado querellante, doctor Hermindo González, que sea rechazado el pedido de libertad condicional del condenado René Raúl Piris y que continúe cumpliendo la pena hasta su agotamiento”.



Ramón Arapí falleció en la madrugada del 20 de diciembre de 2001 en un operativo policial realizado en el barrio Nuevo de la capital correntina, en medio de la represión que se desató en todo el país por la convulsión social que significó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.



De acuerdo con la investigación, el jueves 20 de diciembre de 2001, alrededor de las 3, una patrulla de la Comisaría 13ª ingresó al barrio Nuevo en una camioneta Ford F-100 sin identificación, con varios efectivos realizando disparos de armas de fuego.



En una esquina, cerca de su domicilio, se hallaba Ramón Alberto Arapí junto con sus hermanos y amigos tomando tereré. Al escuchar las detonaciones se levantaron y comenzaron a correr. Ramón Alberto buscó refugio en una casa vecina.



Los policías se detuvieron y uno de ellos ingresó al patio. Se sintió un estampido; luego, entre dos efectivos sacaron a Ramón Alberto Arapí, tomándolo de los brazos, boca abajo, arrastrándolo hasta la calle, donde uno de ellos lo pateó varias veces. La comisión policial se retiró después. Un hermano y vecinos salieron a auxiliar al muchacho y se percataron de que estaba herido de bala. En un vehículo particular lo llevaron al Hospital Escuela, donde horas después falleció.