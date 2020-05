Córdoba vuelve a la Fase-3 por el brote de coronavirus

Martes, 19 de mayo de 2020

Lo resolvió el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) tras la aparición de 55 casos positivos de coronavirus en las últimas 72 horas, sólo en la Capital.





El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, informó que la Capital de la provincia mediterránea retrocede en su apertura y flexibilización de la cuarentena por el COVID-19 y desde la medianoche volverá a transitar la Fase-3: durante los últimos tres días de la semana pasada y hasta el inicio del feriado del 25 de Mayo se había dispuesto una flexibiliziación en esa ciudad, pero ahora todas esas actividades quedan suspendidas nuevamente. Se trata de caminatas recreativas, comercios minoristas, peluquerías, la asistencia a templos de distintas religiones -no se podían dar oficios-; y el ejercicio de profesiones liberales y hasta mudanzas domiciliarias.



La decisión se basa en que en la Capital aparecieron en las últimas 72 horas, 55 casos positivos de COVID-19. “Se van a mantener en funcionamiento las actividades esenciales, para que la gente pueda aprovisionarse de alimentos, las farmacias, y hasta las obras sociales. Esto no es culpa de nadie, hay que ser solidarios con las personas que están enfermas, no hay que echar culpas sino ocuparse de las personas que tienen la infección”, señaló el ministro Cardozo, al explicar la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de endurecer la cuarentena. El ministro de Salud aclaró que “la medida rige para la ciudad de Córdoba, mientras que el resto de las localidades del Gran Córdoba seguirá con las flexibilizaciones adoptadas hasta el momento”.



La decisión de volver a la Fase-3 de flexibilización de la cuarentena la tomó el comité asesor del COE en una reunión donde estuvieron el vicegobernador Manuel Calvo, el ministro Cardozo, funcionarios de la cartera de Seguridad y el intendente capitalino, Martín Llaryora. Las actividades esenciales e industriales seguirán como lo vienen haciendo desde que se impuso el control de circulación preventivo y obligatorio y los protocolos.



Cardozo agregó que van “a hacer un control sanitario y de ampliación diagnóstica en 16 barrios de la ciudad Capital donde hay casos positivos, con el objetivo de interrumpir las cadena de transmisión”. Para llevar tranquilidad, señaló que “ésto no es consecuencia de la la liberacion de las actividades de estos últimos días sino de lo que ha sucedido en los últimos 30 días con los distintos casos positivos y de contagios”.







Desde el COE informaron que se reforzarán los controles en los ingresos a la Capital cordobesa y la circulación interna en las calles capitalinas.



El sábado a la mañana, cuando se descubrió oficialmente un brote de coronavirus en la zona del Mercado Norte –en el macrocentro capitalino-, se decidió aislar una zona de nueve manzanas. Hoy ya se detectaron al menos 17 casos positivos de ese brote. Y sospechan que puede haber una transmisión comunitaria a alguna localidad del Gran Córdoba. Se realizaron más de 200 testeos y buscan llegar a los 1.000 test casa por casa.



El presidente Alberto Fernández había anunciado que esta etapa de cuarentena vence a la medianoche del domingo 24 de mayo; y viendo los resultados de los últimos días, podría extenderse por dos semanas más.