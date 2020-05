“Chiqui” Tapia será reelegido al frente de la AFA hasta el 2025 Martes, 19 de mayo de 2020 El ex presidente de Barracas Central encabeza una lista única, que se gestó tras la disolución de la Superliga y la creación de la Liga Profesional. Tras tres años en el cargo, el dirigente iniciará hoy un segundo mandato con la posibilidad de seguir hasta 2029.



Claudio “Chiqui” Tapia será reelegido este martes como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2025, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria “virtual”, que también marcará el retorno de River Plate al Comité Ejecutivo.



La reunión, que confirmará el inicio del segundo mandato de Tapia, comenzará a las 15 y se realizará con la participación de 46 asambleístas mediante el formato de videoconferencia, debido al aislamiento social y obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus.



Luego de tres años al frente de la AFA, “Chiqui” Tapia iniciará hoy su segundo mandato hasta 2025 (con la posibilidad de seguir hasta 2029), con un nuevo Comité Ejecutivo que contará con el regreso de River Plate con su presidente, Rodolfo D’Onofrio, como uno de los seis vicepresidentes.



El ex presidente del club Barracas Central, quien asumió a fines de marzo del 2017 en reemplazo del Comité de Regularización impuesto por Fifa y presidido por Armando Pérez, encabeza una lista única que se gestó tras la disolución de la Superliga y la creación de la flamante Liga Profesional.



Los seis vicepresidentes que acompañarán a Tapia serán Jorge Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Hugo Moyano (Independiente) y Rodolfo D’Onofrio (River) de la Liga Profesional; Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) será vicepresidente por el ascenso metropolitano; y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero) será vicepresidente por el ascenso Interior.



Además, la lista se completará con Víctor Blanco (Racing Club), quien seguirá siendo el secretario general de AFA; Luciano Nakis (Armenio) como prosecretario y Horacio Martignoni (Sarmiento) como protesorero.

El comienzo de un nuevo ciclo de “Chiqui” Tapia marcará también el alejamiento del comité ejecutivo de la AFA de Daniel Angelici, ex presidente de Boca, un punto reclamado por la nueva conducción del club “xeneize” que encabeza Ameal.



Por otra parte, Nicolás Russo (Lanús) será el secretario ejecutivo y Maximiliano Levy (Almirante Brown) será el prosecretario ejecutivo. Los vocales serán 16, de los cuales siete son por la Liga Profesional, seis por el Ascenso, dos por las Ligas y uno por el Torneo Federal.

Los nombres que ocuparán las vocalías titulares son estos: Pascual Caiella (Estudiantes), Alejandro Nadur (Huracán), Sergio Rapisarda (Vélez Sarsfield), Ricardo Carloni (Rosario Central), Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) por la Liga Profesional; Jorge Miadosqui (San Martín de San Juan) de la Primera Nacional, Francisco Marín (Acassuso) y Adrián Zaffaroni (Justo José Urquiza) de la Primera B, Alberto Beacon (Presidente Liga Rionegrina) y Alfredo Dagna (Vicepresidente Olimpo Bahía Blanca) del Interior.



Y entre los suplentes irán: Lucía Barbuto (Banfield), Cristian D’Amico (Newell’s), Gabriel Pellegrino (Gimnasia y Esgrima La Plata), José Mansur (Godoy Cruz) por la Liga Profesional; Jorge Barrios (Estudiantes de Buenos Aires) y Gabriel Greco (Atlanta) por Primera Nacional, José Coutinho (Deportivo Merlo) y Julio Sosa (Argentino de Merlo) por Primera C; Dante Majori (Yupanqui) por Primera D y Darío Zamoratte (Presidente Liga Tucumana) por el Interior.



El grupo de 46 asambleístas habilitados para votar se compone de la siguiente manera: 24 de la Liga Profesional; 22 del Ascenso, subdivididos por categorías; 3 representantes de grupos de interés, integrados por el fútbol femenino, playa y futsal, Federal A y Regional Federal Amateur.