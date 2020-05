El llamado de Messi a Lautaro para convencerlo de que vaya al Barcelona

Lunes, 18 de mayo de 2020

Un dirigente de Racing reveló que el astro rosarino se comunicó con el goleador bahiense para que se sume al Blaugrana.





El futuro de Lautaro Martínez parece ser Blaugrana. El interés del Culé por sumar al goleador con pasado en Racing se convirtió en la novela de la cuarentena, dado que el Inter busca sacar la tajada más grande que se pueda de la operación.



En las últimas horas, el propio Lionel Messi llamó al Toro “para que vaya a jugar al Barcelona”. Así lo confesó Adrián Fernández, presidente del fútbol amateur de Racing, quien es uno de los responsables del notable presente del delantero bahiense.



“Leo llamó a Lautaro para decirle que quiere que vaya al Barcelona a jugar junto con él”, dijo el directivo académico en una entrevista brindada al diario catalán Sport.



Consultado por la llegada de Lautaro a la institución de Avellaneda, Fernández recordó: “Nunca podré olvidarlo. Fue en noviembre de 2013, hubo una prueba en el club Liniers de Bahía Blanca y Fabio Radaelli y Alfredo Acosta lo vieron en un selectivo”.



“Enseguida me llamaron y me dijeron: Adrián, hay un jugador extraordinario que tenemos que fichar sí o sí. Les contesté que nuestra categoría ’97 ya estaba llena de buenos talentos y no teníamos lugar, pero Radaelli me insistió, pidió que confiara en él y así lo fichamos”, relató.



“Lautaro vino a Racing en enero de 2014 y se instaló en nuestra Casa Tita, donde vivió dos o tres años. Era un chico muy inteligente, centrado y humilde. Siempre supo que quería ser jugador profesional de fútbol, hizo todo lo posible para conseguirlo y nunca perdió de vista su gran objetivo”, continuó.



Fernández confirmó además que el Toro rechazó una oferta del Real Madrid cuando jugaba en las juveniles de Racing: “Es verdad. La rechazó porque hablamos con él y le explicamos lo importante que era para Racing que se quede. Le dijimos que lo mejor para él en esa época era seguir con nosotros, debutar en el club y disfrutar de un tiempo en la Primera División de Argentina”.



“Por suerte nos escuchó e hizo su debut oficial el 31 de octubre de 2015, con apenas 18 años y reemplazando nada más y nada menos que a Diego Milito”, recordó el dirigente albiceleste.



Finalmente, el descubridor de Martínez bendijo su posible llegada al club catalán: “Le irá muy bien en Barcelona, va a ser un excelente reemplazo de Luis Suárez. Es su heredero ideal, tiene unas condiciones bárbaras y en Barcelona seguirá creciendo como futbolista y como hombre”. Naturalmente, la dupla Messi - Lautaro también beneficiará al seleccionado argentino.