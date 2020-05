La UEFA analiza reducir la cantidad de sedes para la Eurocopa

Lunes, 18 de mayo de 2020

El torneo continental que fue postergado para el próximo año tenía se iba a jugar en 12 ciudades de países distintos, pero la propagación del coronavirus plantea un nuevo escenario.





La Eurocopa del 2020 se iba a celebrar entre el 12 de junio y el 12 de julio en 13 ciudades de distintos países. Un formato nuevo e innovador que entusiasmaba a los fanáticos de todo el continente.



Sin embargo, la propagación de la pandemia del coronavirus planteó un nuevo escenario. En las últimas horas, el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, admitió que la competición podría tener menos sedes que las trece previstas originalmente.



El certamen planteaba un modelo competitivo repartido en varios países y no en uno o dos como venía sucediendo habitualmente. Eran 13 sedes europeas las que iban a albergar el torneo, pero Ceferin reconoció que quizás deberán verse reducidas para poder garantizar la seguridad frente a la pandemia del COVID-19.



“La idea es que nos quedemos en las mismas sedes. Hemos tenido conversaciones con nueve ciudades y todo está listo. Con tres ciudades, tenemos algunos problemas. Así que discutiremos más y, en principio, lo haremos en 12 ciudades. Pero si no, estamos listos para hacerlo en 10, 9 u 8”, comentó el titular de la UEFA ante la prensa.



Como lo expresó el periódico español Mundo Deportivo, Ceferin señaló que “el fútbol puede influir para el bien de la sociedad, confinada mayoritariamente por culpa del virus” y elogió a la Bundesliga alemana, por ser la primera de las grandes ligas en volver a la competición.



“Confiamos en los alemanes, sus autoridades son muy serias. No se trata sólo de fútbol. Hablamos de personas deprimidas porque estamos encerrados, porque hay mucha incertidumbre, y el fútbol lleva la vida a un nivel habitual (de vuelta a la normalidad). El fútbol trae energía positiva”, subrayó el esloveno.



La Euro 2020 ya había sufrido una modificación en sus sedes, ya que en un principio Bruselas, había sido electa para ser una de las 13 ciudades del certamen, pero debido a que el Eurostadium no cumplió con las condiciones impuestas por el Comité Ejecutivo de la UEFA, la entidad internacional decidió que los cuatro partidos (tres de la fase de grupos y uno de octavos de final) que inicialmente se iban a disputar Bélgica se jueguen en el Wembley Stadium de Londres.



Distribución de las sedes de la Eurocopa



Grupo A: Roma (Italia) y Bakú (Azerbaiyán)



Grupo B: San Petersburgo (Rusia) y Copenhague (Dinamarca)



Grupo C: Ámsterdam (Países Bajos) y Bucarest (Rumania)



Grupo D: Londres (Inglaterra) y Glasgow (Escocia)



Grupo E: Bilbao (España) y Dublín (República de Irlanda)



Grupo F: Múnich (Alemania) y Budapest (Hungría)



Octavos de final: Ámsterdam (Holanda), Bilbao (España), Bucarest (Rumania), Budapest (Hungría), Copenhague (Dinamarca), Dublín (Irlanda), Glasgow (Escocia) y Londres (Inglaterra)



Cuartos de final: Bakú (Azerbaiyán), Múnich (Alemania), Roma (Italia) y San Petersburgo (Rusia)



Semifinales y final: Londres (Inglaterra)